Mirela Vaida, nevoită să se confrunte cu reacțiile oamenilor când apare nemachiată: ceea ce dă naștere multor rumori...

Mirela Vaida, cunoscuta prezentatoare a emisiunii "Acces Direct", este recunoscută pentru prezența sa zilnică pe micile ecrane, iar fanii săi sunt obișnuiți să o vadă într-o formă mereu impecabilă, coafată și machiată. Cu toate acestea, atunci când se află în vacanță alături de familia sa, Mirela preferă să renunțe la machiaj și coafură, bucurându-se de timpul petrecut cu cei dragi și de libertatea de a fi ea însăși.

Recent, prezentatoarea TV a împărtășit o întâmplare amuzantă pe rețelele de socializare, legată de reacțiile românilor atunci când o întâlnesc fără machiaj. Mirela Vaida a descris tipologii variate de reacții pe care le primește atunci când îi întâlnește pe oameni cu tenul său natural și simplu.

„Vacanța, pentru mine, înseamnă, în primul rând, să stau cât mai mult lângă copiii mei, să ne jucăm, să petrecem timp împreună! Ieri a fost ziua lui Vladimir! A împlinit 7 ani și, în fiecare an, de ziua lui, am fost plecați în vacanță! În al doilea rând, vacanța înseamnă să NU mă machiez sau coafez cel puțin o săptămână, ceea ce dă naștere, printre români, multor rumori în aeroport, avion sau chiar în resortul în care ne aflăm: „Ea e? Parcă ea e… Seamănă la voce… Cred că ea e, că are 3 copii…”. Așadar, vacanța înseamnă libertate totală, „incognito” chiar… Și, în al treilea rând, cel puțin 2 kilograme în plus…că, nah… așa-i la ultra all inclusive, nu? Vă pup și vă doresc o săptămână minunată!”, este mesajul scris de Mirela Vaida, pe social media.