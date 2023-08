Viviana Sposub a ajuns la medic în urma unor dureri insuportabile! Ce a pățit fosta iubită a lui George Burcea?

Viviana Sposub a luat o decizie importantă în ceea ce privește sănătatea sa, după ce a fost nevoită să se confrunte cu o durere persistentă la nivelul genunchiului. În ciuda speranței că durerea va trece de la sine, situația a luat o întorsătură mai serioasă, iar tânăra a ajuns pe mâinile medicilor pentru investigații și tratament.

În ultima vreme, Viviana Sposub și-a redus aparițiile publice, dar nu și-a abandonat comunitatea online, păstrându-și legătura cu fanii ei. Recent, vedeta a făcut o dezvăluire sinceră cu privire la problemele sale de sănătate, mărturisind că se confruntă cu dureri la nivelul genunchiului de mai multe luni. Inițial, ea a crezut că aceasta este o situație temporară și că durerea va dispărea de la sine.

Cu toate acestea, starea ei de sănătate nu s-a îmbunătățit, iar durerile au devenit tot mai intense și insuportabile. În ciuda rezistenței inițiale de a cere ajutor medical, Viviana Sposub a realizat că este momentul să solicite opinia specialiștilor în domeniul medical pentru a investiga problema în profunzime.

"De câteva luni mă confrunt cu durere de genunchi, însă am crezut că o să treacă de la sine. Am continuat să fiu activă, să merg la sală, dar durerea s-a agravat. Cei care au mai avut sau au astfel de dureri știu cât de sâcâitoare pot fi!", a împărtășit Viviana Sposub cu comunitatea sa online.

După vizita la medic, Viviana Sposub a fost supusă unor investigații și a primit un plan de tratament. În urma primei ședințe de tratament, durerea a cunoscut o ușoară diminuare, oferindu-i vedetei o rază de speranță că situația se va îmbunătăți treptat.

Viviana Sposub a ținut să împărtășească cu fanii săi experiența sa și le-a oferit un sfat important. Ea le-a atras atenția asupra necesității de a acorda atenție semnalelor pe care le trimite corpul și de a nu amâna vizita la medic atunci când se confruntă cu probleme de sănătate.

"Știți vorba aceea mă doare în cot? Pe mine mă doare în genunchi, ce-i drept. Nu se mai poate, am lăsat prea mult problema asta de o parte și am ajuns în punctul în care nici măcar nu mai pot să merg la sală de durere, dar sunt fericită că deja am făcut prima ședință și mă simt ceva mai bine, vă țin la curent. Vă spun din tot sufletul, nu lăsați o durere nerezolvată", a mai adăugat Viviana Sposub, evidențiind importanța sănătății și a acțiunii prompte în fața problemelor de sănătate.