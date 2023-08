Fiul Andreei Mantea a început școala! De ce l-a mutat vedeta de la școala de stat: era bătut la școală pentru că...

30 august a marcat începutul unui nou an școlar pentru mulți copii din întreaga țară, iar printre aceștia se numără și fiul celebrei prezentatoare TV, Andreea Mantea. Cu toate că în România școala începe în mod normal pe 11 septembrie, David, în vârstă de 8 ani, a avut parte, ieri, de prima zi de școală din clasa a 4-a..

Pe contul său de Instagram, Andreea Mantea a împărtășit câteva fotografii în care apare alături de fiul ei în curtea școlii, amândoi cu zâmbetul pe buze. David este acum în clasa a IV-a și studiază la o școală privată, decizie pe care mama sa a explicat-o prin prisma mai multor considerente.

„Gata! Furăm startul și pornim într-un nou an școlar! #Year4B, bine ai venit! Să fie un an binecuvântat cu lucruri bune, frumoase, descoperiri magice, rezultate fantastice, multă răbdare șiii…distracție! Doamne ajută să fie un an școlar minunat atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice!”, a scris Andreea Mantea, pe social media.