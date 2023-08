Ilinca Vandici, emoții mari pentru prima zi de școală a fiului ei. Andrei Neacșu, alături de fiul lui, la începutul școlii

Ilinca Vandici este mamă de școlar, asta pentru că Zian, fiul ei, începe din această toamnă clasa pregătitoare, la o instituție privată. Câți bani va scoate din buzunar prezentatoarea tv pentru școala fiului ei?

Ilinca Vandici are motive de mândrie, asta pentru că fiul ei, Zian, va merge la școală, în clasa pregătitoare, începând din acest an. Prezentatoarea de la Kanald D a mărturisit că o încearcă numeroase emoții când se gândește la acest nou capitol din viața lui Zian, însă are încredere că totul va decurge ca la carte.

Micuțul Zian va frecventa o instituție privată din Capitală, iar mama lui speră ca acesta se va acomoda cât mai repede în noul mediu. Cu toate că Zian este nerăbdător să înceapă noul an școlar, Ilinca Vandici este copleșită de emoții.

Vedeta a mărturisit că de câteva luni bune încearcă să îl obișnuiască pe Zian cu noua etapă și îî vorbește despre tot ceea va face de acum încolo la școală.

„Este înscris de la începutul anului la Olga Gudynn International School, va fi într-o grupă frumoasă. Unul dintre prietenii lui va fi și el în clasă cu Zian, și atunci cred că asta îl va ajuta foarte mult să se adapteze. Cu toate că el e un copil care se mulează foarte repede pe situație, este super sociabil, cu siguranță își va face prieteni și va fi bine. Doar că eu sunt extrem de emoționată pentru treaba asta. Unu, pentru că nu îmi vine să cred cât de repede a trecut timpul și nu îmi vine să cred că Zian merge la școală din toamnă. E clasa zero, dar merge copilul la școală.

E o etapă nou și pentru el, dar și pentru mine. Eu deja de vreo trei luni de zile îl obișnuiesc cu discuția despre asta, ce urmează să facă, îi explic cât este de important să învețe să citească, să scrie, să socotească, să adune informații noi în fiecare zi”, a mărturisit vedeta. Citește și: În timp ce Ilinca Vandici anunța despărțirea, Andrei Neacșu era în vacanță alături de o tânără misterioasă

În ceea ce îl privește pe tatăl micuțului, Andrei Neacșu, acesta va fi și el prezent în prima zi de școală. Ilinca Vandici a confirmat acest lucru și a declarat că nimic nu este mai important pentru ea și pentru fostul ei soț decât copilul lor, pe care îl vor susține o viață întreagă.

„Copilul nostru este copilul nostru, iar el se va bucura de toată atenția și prezența ambilor părinți în viața lui, mai ales în momente atât de importante. Suntem acolo, pregătiți la susținere, cu florile în dinți și cu florile în suflet”, a mai zis ea pentru sursa citată mai sus.

