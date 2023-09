Viviana Sposub, adevărul despre relația amoroasă cu Tuncay Ozturk: Nu m-am gândit nicio secundă...

După ce au circulat zvonuri cu privire la o presupusă relație romantică cu Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin, Viviana Sposub a decis să facă primul pas și să răspundă acestor speculații printr-o declarație exclusivă pentru Playtech. Fosta prezentatoare TV a negat vehement zvonurile și a dezvăluit adevăratul motiv pentru care este văzută frecvent la clinica lui Tuncay Ozturk.

„Nici nu pot să-mi închipui cum niște oameni pot inventa în fiecare zi câte o nouă poveste falsă despre viața mea personală sau profesională. De câteva luni mă confrunt cu dureri la genunchi și merg la clinica domnului Tuncay Ozturk pentru recuperare. Foarte mulți urmăritori mi-au scris că au aceeași problemă ca mine și că sunt interesați de recuperarea mea, așa că am postat diferite materiale filmate în timpul procedurilor pe care le fac la clinică. Nu m-am gândit nicio secundă că cineva ar putea transforma această situație într-un titlu de tabloid.", a mărturisit vedeta, pentru sursa citată anterior.

Fosta prezentatoare TV a fost profund deranjată de știrile false din presă, cu privire la o posibilă nouă relație amoroasă. Ea a subliniat că nu a avut nicio legătură romantică cu Tuncay Ozturk sau cu Saint Levant, un cântăreț palestinian, și a catalogat aceste afirmații ca fiind complet false.

"E strigător la cer ca orice bărbat cu care interacționez, fie Tuncay Ozturk, Saint Levant, colegi de muncă, antrenori de fitness, prieteni, colaboratori etc., să fie catalogat ca «noul meu iubit». Să crezi că o femeie nu poate avea cu un bărbat nicio altfel de relație decât una amoroasă este pur misoginism. Atâta timp cât o informație nu vine de la mine, 100% este falsă!”, a declarat Viviana Sposub, pentru Playtech.

Andreea Marin, fostă soție a lui Tuncay Ozturk, a declarat anterior că mariajul cu acesta a fost o greșeală și că preferă să lase în urmă trecutul.

„A treia căsătorie? S-o uităm! A fost o mare greșeală această a treia relație și prefer să o uit! Sunt un om cu capul pe umeri, nu mi-aș distruge viața doar din spirit de răzbunare față de cineva care pentru mine, la momentul acela, nu mai conta. Pentru că eu am decis să nu mai fiu în acea relație (cu Bănică jr, n.r.). Deci, despre ce vorbim? N-am de ce să trăiesc în trecut. Eu, când am spus punct, e punct! Simplu!”, spunea Andreea Marin, potrivit libertatea.ro.