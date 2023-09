Hotelul Radisson Blu Aurum din Brașov marchează primul an de activitate cu o GALĂ A EXCELENȚEI

Radisson Blu Aurum Brașov găzduiește pe 14 septembrie 2023, „GRAND GALA”, un eveniment dedicat excelenței și eleganței, unde trecutul, prezentul și viitorul se împletesc într-un mozaic de experiențe.

Evenimentul, organizat sub semnul emblematic al calității incontestabile Radisson Blu, aduce împreună personalități din domenii diverse, de la business și cultură, până la artă, muzică și fashion, pentru a marca primul an de activitate.

Amplasat în inima centrului istoric al orașului, Radisson Blu Aurum Brașov s-a deschis în luna octombrie 2022 pe amplasamentul fostului Palat al Telefoanelor de pe Bd. Eroilor din Brașov. Vechea clădire, construită în anii 1930 și aflată într-un grad avansat de degradare a fost reabilitată și transformată într-o destinație atractivă, care integrează elemente vizuale și povești din istoria orașului, într-un spațiu sofisticat, cu finisaje și servicii premium.

Cu o poveste inspirată de meșterii aurari ai Brașovului medieval, hotelul marchează în primele 12 luni o perioadă plină de evenimente de business, sociale sau de lifestyle, petreceri tematice și experiențe inedite, devenind un reper pentru comunitatea transilvăneană și o atracție în sine a Brașovului.

„La Radisson Blu Aurum Brasov ne-am propus încă de la început sa fim un reper pentru comunitatea brașoveană și regională. Am creat un calendar de evenimente dedicat fiecarei secțiuni din hotel. În restaurantul Artis am organizat show-uri de live cooking cu accent pe diferite bucătării internaționale, în salonul de degustări Ordo Di Artis am organizat degustări de vinuri cu meniuri specifice, în Sky- Barul cu piscină Etheris de pe acoperiș am creat petreceri tematice cu muzică live și multe surprize. Au fost și numeroase evenimente de business, evenimente sociale și de lifestyle organizate de partenerii noștri. Ca la fiecare început de drum am avut parte de experiențe inedite, am testat strategii, am învățat multe lucruri”, adaugă Anca Cristea, Director General al Radisson Blu Aurum Brașov.

GRAND GALA: momente și experiențe de 5 stele

După recepția invitaților programată la ora 17.30, „GRAND GALA” este deschisă de talentata Angelina Rudneva cu un concert de pian în Sala Aurum, oferind o notă de eleganță și rafinament.

Seara continuă cu conferința ce se va desfășura în Sala Aurum, unde vor avea loc discursuri și prezentări menite să inspire și să aducă oamenii împreună în jurul valorilor excelenței.

Degustarea de băuturi va fi o ocazie pentru invitați să experimenteze aromele fine și, totodată, să descopere tainele istoriei aurarilor la Ordo di Artis, unde vor asista la o prezentare captivantă.

De asemenea, show-ul de flair bartending susținut de Vali Luca, concertul susținut de Amadeus, precum și prezența carismatică a prezentatorilor Răzvan & Dani, promit invitaților o seară de neuitat.

Potrivit organizatorilor, una dintre atracțiile principale ale serii va fi tombola cu 3 carduri de membru Radisson cu 100,000 de puncte și 3 carduri de membru Radisson cu statusul VIP, care oferă acces la o gamă exclusivă de beneficii la fiecare sejur, de la reduceri suplimentare până la nopți de cazare gratuite, în rețeaua Radisson Hotel din întreaga lume.

Expoziție de rochii și bijuterii AURUM

În cadrul „GRAND GALA” va avea loc o expoziție impresionantă de rochii și bijuterii Aurum, reflectând splendoarea și istoria Brașovului. Rochiile expuse vor fi aceleași modele elegante și rafinate pe care oaspeții le pot găsi în imaginile din camerele hotelului. În colaborare cu un designer vestimentar, au fost create rochii unicat, inspirate de bastionul Aurarilor și zidul cetății Brașovului.

Bijuteriile care completează ținutele, au fost create în stil contemporan, folosind elemente ale vechilor bijuterii, manufacturate de aurarii brașoveni în sec. XVI.

Întregul design al hotelului îmbină elemente vizuale specifice cetății și breslei aurarilor, care au inspirat numele și conceptul Radisson Blu Aurum, iar zidul vechii cetăți descoperit în subsol în timpul lucrărilor de reabilitate a fost pus în valoare și este vizibil și din exterior, printr-un tavan din sticlă.

„Bazându-ne pe experiența acumulată în acest an, ne propunem să continuăm să fim tot mai activi în comunitate, prin crearea unui calendar de evenimente și mai dinamic în 2024.

Vom organiza în fiecare weekend evenimente și petreceri tematice, cu muzică live, degustări de vinuri, cu invitați surpriză și experiențe culinare deosebite, rafinate, evenimente care se vor desfășura atât în restaurantul Artis, în Sky bar-ul cu piscină Etheris, cât și în salonul de degustări Ordo di Artis. Și pentru că evenimentele organizate de noi s-au bucurat de un mare success în comunitatea brașoveană, am decis să publicam acest calendar din timp pe canalele noastre de social media, pentru a oferi tuturor timpul necesar să rezerve evenimentul sau petrecerea preferată”, completează Anca Cristea.

Vizionare placuta