Oana Ioniță,dezvăluiri emoționante în emisiunea Cristinei Șișcanu:Fiica ei a aflat abia acum cine este tatăl său biologic

Într-o apariție recentă la emisiunea "După faptă și răsplată" moderată de Cristina Șișcanu, Oana Ioniță, cunoscută pentru rolul său de bebelușă în emisiunea "Cronica Cârcotașilor," și-a deschis inima și a dezvăluit un aspect profund personal al vieții sale. Cu sinceritate și emoție, artista a împărtășit că fiica sa, Isabel, a aflat abia în acest an cine este tatăl ei biologic.

Oana Ioniță, care a fost căsătorită cu tenorul Florin Budnaru timp de 10 ani, a divoțat în 2022. Cei doi au împreună un băiat în vârstă de 9 ani pe nume Maxim. Cuplul s-a căsătorit civil în vara anului 2013, când fiica lor, Isabel, avea doar 3 ani. Totuși, ceea ce a șocat pe mulți a fost dezvăluirea ulterioară a lui Oana Ioniță, conform căreia Florin Budnaru nu este tatăl biologic al Isabelei.

"Ea a aflat anul ăsta, noi am încercat să ținem departe de ea asta. La 1 ianuarie i-am spus, ca să nu vină toate lucrurile năvală peste ea, ea era mică, 3 ani avea când l-am cunoscut pe Florin. Când ne-a văzut, Florin a zis că și-ar dori să fim o familie. Când a apărut Maxim lucrurile s-au schimbat, el a simțit să fie mai aproape de el, e un lucru natural, oricât de mult ai vrea să fi lângă, parcă ești puțin mai aproape de celălalt. Eu i-am zis că are suportul meu, suportul lui buni și suntem lângă ea tot timpul.", a declarat fosta bebelușă.

Cu toate acestea, fiica Oanei, Isabel, a reacționat într-un mod înțelept și matur atunci când a aflat adevărul. Aceasta a înțeles situația și decizia mamei sale, rămânând deschisă la dialog și înțelegere

Mai mult, Oana Ioniță a dezvăluit că nu a mai menținut legătura cu tatăl biologic al Isabelei, David, cu care a avut o relație înainte de căsătoria sa cu Florin Budnaru. Cu toate acestea, artista a încercat întotdeauna să îi ofere fiicei sale o explicație clară și să o asigure că Florin a fost și rămâne un tată iubitor și susținător pentru ea.

După divorțul de Florin Budnaru, Maxim, fiul Oanei, a rămas să locuiască cu tatăl său, în timp ce Isabel locuiește cu mama sa. Cu toate acestea, cei doi părinți au ales custodia comună a copiilor lor, demonstrând că sunt hotărâți să ofere ce este mai bun pentru binele celor doi copii.

"Am avut o mică problemă legată de Maxim. Florin își dorește foarte mult să stea cu el, îl iubește foarte mult, și eu îl iubesc. Custodia e comună. Toată viața, părinții încearcă să-și împartă responsabilitățile și să asigure un trai decent, o educație, toate cele. Eu am vrut să stea cu mine. Dar mi-a explicat și avocata că, oricum, custodia este comună, indiferent de domiciliu, la mine sau la el. El oricum o să vină la mine. Are toți prietenii unde locuiesc. Plus că o are pe sora lui, iubirea lui, cu care se joacă. Doar domiciliul în acte este la Florin.",