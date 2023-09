Marius Elisei iubește din nou! Cine este femeia care i-a adus fericire în viața fostului soț al Oanei Roman?

Relația tumultuoasă dintre Oana Roman și Marius Elisei a ajuns la final, de data aceasta definitiv. Cei doi, care au trecut prin multiple despărțiri și împăcări de-a lungul timpului, au decis să pună capăt acestei relații. Despărțirea lor vine la scurt timp după divorțul oficial încheiat în 2021, dar și după unele tentative de reconciliere care nu au dus la o relație stabilă.

În ultimii trei ani, Oana Roman și Marius Elisei au trecut prin numeroase momente dificile în relația lor, dar de fiecare dată au încercat să găsească soluții pentru a rămâne împreună. Cu toate acestea, se pare că de data aceasta nu au mai găsit un mod de a rezolva neînțelegerile lor, iar separarea a fost inevitabilă.

În luna februarie a anului curent, Marius Elisei a luat decizia de a părăsi căminul conjugal, semn că relația lor avea deja probleme serioase. Cu toate acestea, în luna august, s-au născut speculații că cei doi s-ar fi împăcat, deoarece au plecat împreună la mare în Bulgaria alături de fiica lor. Cu toate acestea, Marius Elisei a confirmat că nu există nicio împăcare și că au ales să rămână prieteni pentru binele fetiței lor.

În plus, Marius Elisei și-a refăcut viața sentimentală și a dezvăluit că are sentimente pentru o altă persoană. Acest lucru a fost confirmat și de o poză pe rețelele de socializare în care apar cele trei mâini – ale lui, ale fiicei sale și ale noii sale partenere. Astfel, el a mărturisit că a găsit o nouă iubită și că se bucură de fericire în această etapă a vieții sale.

Cu toate acestea, Marius Elisei a subliniat că prioritatea lui rămâne creșterea și binele fiicei lor și că este important să aibă o relație bună cu Oana Roman, indiferent de statutul lor sentimental. El a menționat că relația părinților trebuie să fie una armonioasă pentru a asigura un mediu stabil pentru copilul lor.

„Eu am alte planuri personale. Importat este copilul, fetița noastră. La fel de important este și ca noi, în calitate de părinți, să avem o relație ok, fără tensiuni, să comunicăm. Noi să fim sănătoși, restul se rezolvă de la sine. Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului. Și nimeni nu ar trebui să facă asta. Așa că momentan eu am alte planuri, mai apoi vom trăi si vom vedea, cine știe”, a spus Marius Elisei, în exclusivitate pentru cancan.ro.