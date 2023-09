Cristina Bâtlan, despre momentul în care a aflat că soțul ei o înșeală: Mi s-a părut că s-a rupt pământul în două...

Cristina Bâtlan, cunoscută pentru prezența sa în calitate de jurată la emisiunea "Imperiul Leilor" de la Pro TV, a dezvăluit recent că s-a despărțit de soțul său, Roberto Bâtlan, după 26 de ani de căsnicie. Această decizie a fost luată în urma dezvăluirilor legate de infidelitate și minciuni în cadrul mariajului lor.

Cristina Bâtlan este o antreprenoare de succes și fondatoarea unei afaceri de încălțăminte și accesorii numită "Musette." De obicei, ea a fost discretă în ceea ce privește viața sa personală, însă a decis să vorbească despre divorțul său într-un interviu acordat podcastului lui Mihai Morar.

Cuplul a avut o relație de la o vârstă fragedă și au ales să meargă pe același drum timp de 26 de ani. Cu toate acestea, în ultimii ani, Cristina a descoperit că Roberto o înșela și că avea o viață dublă. Infidelitatea și minciunile au dus la deteriorarea relației lor, ceea ce a determinat-o pe Cristina să pună capăt mariajului.

Cu toate că au ales să se despartă, cei doi au rămas în relații bune și sunt în continuare asociați într-o afacere comună. Mai mult, au un copil împreună și încearcă să mențină o relație prietenoasă de prietenie.

"Am reușit, am o formulă proprie. Suntem foarte bine unul cu altul. Roberto nu mai minte, e eliberat de faptul că nu este obligat să mintă. De multe ori îmi spune: Nu mai vreau să mint niciodată în viața mea. Noi suntem cei mai buni prieteni. Noi am fost împreună 26 de ani. Sunt mulți ani. Ne-am cunoscut înainte de 18 ani, cu două luni înainte de 18 ani. Am crescut împreună, ne-am format împreună, am făcut business împreună.

Ne-am ținut de ea toată viața. Următoarea regulă era: niciunul dintre noi nu minte. S-a întâmplat în timp, unul dintre noi a încălcat una dintre reguli. Nu ne supărăm, că e dreptul să încalci. Un partener nu e un obiect. El era într-o relație, eu nu aveam nicio relație. Mi s-a părut că s-a rupt pământul în două. A fost o durere enormă, am simțit că mi s-a rupt sufletul în două. Dar am știut că nu pot să trec peste acest principiu și nu am putut. În momentul în care am aflat, în ziua aia ne-am despărțit. Am pierdut momentele alea în care stăteam împreună acasă, toate activitățile astea simple și mici”, a spus Cristina Bâtlan, în podcastul lui Mihai Morar." a dezvăluit Cristina Bâtlan în podcast.