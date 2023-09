Oana Roman, prima reacție după ce a aflat de noua relație a lui Marius Elisei: Pentru asta m-am rugat...

Oana Roman a reacționat după ce fostul ei soț, Marius Elisei, a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că are o nouă iubită. Oana Roman a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, exprimându-și bucuria pentru faptul că Marius Elisei se află într-o nouă relație și că lucrurile pot reveni la normal între ei.

Despărțirea dintre Oana Roman și Marius Elisei a fost marcată de împăcări și despărțiri în ultimii trei ani, dar de data aceasta, separarea pare să fie definitivă. Oana Roman a mărturisit că se bucură că fostul ei partener este în regulă și că a găsit fericirea într-o altă relație. Ea a subliniat că s-a rugat pentru ca tatăl fiicei sale să își găsească o nouă parteneră de viață.

„Eu mă bucur foarte mult, sincer și din suflet, că el este în regulă, că are o nouă relație și că lucrurile, în sfârșit, se pot liniști între noi. Dar, evident că presa speculează foarte mult și el a dat o declarație în care a spus că nu mai vrea să audă despre mine, nu mai vrea să vorbească despre mine, că are o nouă relație și este foarte fericit, lucru care pe mine mă bucură, pentru eu pentru asta m-am rugat, ca el să își găsească o nouă relație ca să ne putem liniști”, a spus Oana Roman, pe social media.

Marius Elisei, la rândul său, a declarat în interviul acordat CANCAN.RO că nu mai dorește să fie întrebat despre Oana și că are o altă relație de care se bucură foarte mult. El a menționat că nu este relevant numele noii sale iubite și că se simte fericit, în sfârșit.

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit”, a declarat Marius Elisei în exclusivitate pentru sursa citată mai sus.