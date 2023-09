Marius Elisei, adevărul despre diferența de vârstă dintre el și noua iubită. Când s-au cunoscut, de fapt, cei doi?

După o relație de peste un deceniu, Marius Elisei și Oana Roman au ajuns la despărțire. Fostul partener al vedetei a dezvăluit detalii despre noua sa iubită și cum a afectat această schimbare familia lor.

După o relație lungă și tumultuoasă, Marius Elisei și Oana Roman au luat decizia de a merge pe drumuri separate. Această despărțire, care a stârnit curiozitatea multora, a fost confirmată recent de către Marius Elisei. Cu toate că separarea nu a fost lipsită de provocări și discuții tensionate, cei doi au făcut tot posibilul să-și protejeze fiica, care deja merge la psiholog, afectată fiind de divorțul părinților ei.

Mai mult, o noutate în viața lui Marius Elisei este relația sa cu o nouă parteneră, de care se declară deja foarte îndrăgostit. Cu toate acestea, în cadrul unei recente apariții televizate, Marius a dezvăluit câteva detalii despre noua sa iubită. Aceasta activează în domeniul medical și are o vârstă mai înaintată decât cea a lui Marius Elisei.

Chiar dacă Marius a menționat că el are 30 de ani, dezvăluind astfel diferența de vârstă dintre ei, realitatea este că Marius Elisei tocmai a împlinit 37 de ani. Prin urmare, se poate presupune că partenera sa are o vârstă mai mare decât Oana Roman, care are 47 de ani.

Interesant este faptul că Marius și noua sa iubită s-au cunoscut cu peste două decenii în urmă, dar relația lor romantică a început abia în septembrie, adică în urmă cu puțin timp. Cu toate că această relație a avut un start rapid, Marius a dezvăluit că a ales să o prezinte pe iubita sa, fiicei lui, Isabela, în primele trei săptămâni de relație.

(Isabela, n.r.) E totuși un copil. A reacționat foarte bine. Si ea este foarte caldă, deși nu are copii. Iubește copiii. Chiar m-a bucurat ziua de duminică, pentru că s-a creat o legătură în trei. Atât eu cât și am avut o viață tumultuoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu, nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi”, a povestit fostul soț al Oanei Roman, potrivit cancan.ro.

