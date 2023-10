Loredana Groza , explicații pentru gestul controversat de pe scena Festivalului Mamaia: Mi s-a părut prea puțin...

În timpul Festivalului de la Mamaia, Loredana Groza s-a pus în genunchi în fața lui Horia Moculescu, iar acest gest a fost interpretat în moduri diferite de către spectatorii prezenți și de către cei care au aflat ulterior despre el. Pentru unii, gestul său a fost un simbol al respectului și admirației față de compozitorul renumit, în timp ce majoritatea a considerat că este un gest exagerat.

Într-o declarație ulterioară, Loredana Groza a explicat motivul pentru care a provcedat astfel. Acest moment a avut loc în cadrul Festivalului Mamaia, o scenă care are o semnificație specială pentru artista Loredana, deoarece aici și-a început cariera muzicală și a câștigat marele premiu la secțiunea Interpretare la doar 16 ani.

"Într-adevăr, am trăit o emoţie extraordinară la revenirea pe scena festivalului care m-a propulsat în muzica românească. Aveam doar 16 ani atunci când am câştigat marele premiu, trofeul la secţiunea Interpretare, cu două cântece în primă audiţie", a povestit Loredana Groza, pentru viva.ro.

Recitalul în care s-a produs acest gest controversat a fost un moment important pentru artistă, deoarece a avut ocazia să cânte alături de Horia Moculescu pentru prima dată live pe o scenă. Pentru această ocazie specială, cei doi au ales să interpreteze piesa "Și dacă," compusă de Vasile Veselovski și versurile lui Mihai Maximilian, o melodie care împlinea 60 de ani de la lansare.

"În seara spectacolului, când Horia a intrat pe scenă, la pian, alături de mine, am pregătit momentul cântând înainte Zăpada palmei tale, un cântec al imensului compozitor Adrian Enescu, de pe primul meu album, Bună seara, iubite!", a adăugat Loredana Groza.

La finalul recitalului, emoțiile și recunoștința Loredanei pentru acest moment special au fost atât de intense încât a căzut în genunchi la picioarele lui Horia Moculescu. Acest gest a fost modul artistei de a-și exprima respectul pentru unul dintre cei mai importanți compozitori din istoria muzicii românești.

"În clipa în care pianul a început să prindă viaţă sub degetele lui Horia, iar vocea lui să se propage în atmosferă, a fost un moment magic, de transfer instantaneu într-o altă dimensiune. La final, am căzut în genunchi la picioarele lui. Pur şi simplu aşa am simţit. În faţa unui guru al muzicii trebuie doar să îngenunchezi, nimic altceva", a explicat Loredana Groza.