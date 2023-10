Alex Ashraf, dezvăluiri despre divorțul de Oana Zăvoranu și acuzațiile aduse: Eu am înaintat divorțul!

Alex Ashraf a depus actele pentru divorț de Oana Zăvoranu la Judecătoria Sectorului 1 din București pe 25 septembrie, punând astfel capăt unei relații de 10 ani și unei căsnicii de 7 ani. După ce timp de mai multe zile a păstrat tăcerea, acum el face primele declarații despre separarea de vedetă, în urma acuzațiilor care au fost aduse la adresa sa.

Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii "Xtra Night Show" de la Antena Stars, Alex Ashraf a confirmat că el a fost cel care a decis să pună capăt căsniciei și să depună actele pentru divorț.

"Eu am plecat din căsnicie! Eu am înaintat divorțul! Eu cu asta am vrut să încep, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!", a declarat Alex Ashraf, pentru emisiunea lui Capatos.