Dinu Maxer, planuri de viitor alături de Magdalena Chihaia! Când va deveni artistul din nou tătic: Vă spun în premieră...

De câteva luni, Dinu Maxer a devenit subiectul unei noi povești de dragoste, de aceasta dată cu Magdalena Chihaia. După divorțul de Deea Maxer, Dinu și-a continuat călătoria în căutarea fericirii, iar aparent a găsit-o în brațele Magdalenei. Deși cei doi par să trăiască o relație presărată cu multe momente frumoase, Dinu Maxer a declarat că nu are în plan să se grăbească și că momentan nu își dorește să devină din nou tată.

Din căsnicia anterioară, Dinu are doi copii, o fată și un băiat, iar Andreas a ales să locuiască împreună cu el după divorț. Deși cei doi părinți au rămas în același bloc, au ales etaje diferite pentru a-și construi noi vieți.

Chiar dacă nu se grăbește să își mărească familia, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au fost surprinși în lumina reflectoarelor în numeroase ocazii, bucurându-se de momente frumoase împreună. Cei doi au vorbit recent într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena Stars despre modul în care s-au cunoscut și despre evoluția relației lor.

"A început printr-o prietenie și ne-am cunoscut la un eveniment unde Dinu a venit împreună cu bunul nostru prieten comun, Florin Burescu. Eu nu știam că Florin vine cu Dinu, eu am fost fan Axxa toată adolescența. Eu nu am știut că el a văzut personajul meu de la «iUmor»", a continuat dansatoarea.

Dinu Maxer a completat povestea lor, amintindu-și de acea seară specială:

"Mi-a plăcut atât de mult încât până la 4 dimineața am vorbit în apartamentul ei nou și nu foarte mobilat, cu ea și Florin. După aceea s-au întâmplat câteva lucruri și trebuie să recunosc că eu am intrat pe nepregătite într-o altă relație, flacăra dintre noi s-a dat la minimum… După ce am ieșit eu din relația respectivă, Magdalena a avut grijă de sufletul meu foarte subtil, m-a luat și m-a invitat în lumea salsa, o lume nouă pentru mine, care m-a fascinat! Eu eram a doua oară lovit și nu am mai fost deschis unei relații și am intrat cu ochii închiși. Mi-a plăcut atmosfera, era ușor un Dirty dancing 2".