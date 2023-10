Cine a fost marele absent de la nunta lui Bursucu? Deși erau colegi de platou, vedeta a refuzat invitația

Sâmbătă, 14 octombrie, la Constanța, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune din România, Bursucu, și-a legat destinul de aleasa inimii sale, Andreea. Cu o poveste de dragoste care se întinde pe parcursul a 11 ani, evenimentul a fost un moment mult așteptat de către familia și prietenii cuplului. Cu toate acestea, un nume notoriu din lumea televiziunii nu a fost prezent la nuntă: Teo Trandafir, fosta colegă de emisiune a lui Bursucu. Motivul pentru absența Teo Trandafir de la nuntă a fost dezvăluit recent.

Teo Trandafir a fost invitată la eveniment, dar a fost nevoită să refuze din motive personale. Vedeta a anunțat că are un alt eveniment important în familie și, din acest motiv, nu va putea fi prezentă la nunta fostului ei coleg de televiziune.

La rândul său, Bursucu a declarat cu entuziasm că este pregătit pentru ziua cea mare.

În mod ironic, în trecut, Bursucu s-a temut de faptul că nu se va ridica la nivelul profesional și intelectual al lui Teo Trandafir. Cu toate acestea, cei doi au format o echipă apreciată pe platourile de televiziune, iar amintirile din perioada în care cei doi lucrau împreună au rămas vii în inima prezentatorului tv.

"Îmi era teamă că n-o să-i fac față din punct de vedere al culturii generale. Apropo, mi-a răspuns o domnișoară în emisiune un lucru senzațional... Teo are o problemă pe care acum o am și eu, dar de la ea o am moștenită, nu suportă oamenii care zic: 'Nu am auzit de 3 Sud Est pentru că eu eram mică' și am întrebat-o eu pe o domnișoară dacă de Ștefan cel Mare a auzit și am întrebat-o dacă știe cine a fost și răspunsul ei a fost extrem de sincer: 'Nu știu exact cine a fost, dar bănuiesc că a fost cineva șmecher, că are un bulevard cu șase benzi și are și gură de metrou.' Da, am rămas fără cuvinte în fața lui Teo.", a specificat Burcusu, acum ceva timp.