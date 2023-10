Gina Matache și-a schimbat părerea despre Radu Siffredi!Ce crede acum despre iubitul fiicei sale:I-am spus să aibă grijă cu...

Gina Matache a fost în centrul atenției după ce fiica sa, Oana Matache, a dezvăluit că a divorțat și a început o nouă relație cu Radu Siffredi, la începutul acestui an. Chiar dacă la început nu-l accepta deloc pe noul partener al fiicei sale, Gina Matache a vorbit recent despre evoluția acestei relații și despre sentimentele sale față de acest subiect.

Într-un interviu acordat recent pentru Online Story by Cornelia Ionescu, Gina Matache a dezvăluit că, în ciuda primelor neînțelegeri, acum și-a reevaluat sentimentele. Ea a reflectat asupra propriei experiențe de divorț și a realizat că trebuie să fie alături de copiii ei, indiferent de deciziile pe care aceștia le iau.

"M-am regăsit în ipostaza mamei mele când am divorțat eu, care a făcut tam-tam și întreba de ce. Așa eram eu acum. Prima dată când a auzit mama a fost un șoc pentru că la noi nimeni din neam nu divorțase, mi-a spus că rămân singură cu copiii. După ani de zile, m-am revăzut în aceeași ipostază. Era o chestie cu repetiție. I-am spus să aibă grijă cu copiii.", a povestit ea, pentru sursa citată mai sus.

Gina Matache și-a exprimat, de asemenea, opinia despre fericirea fiicei sale în relația cu Radu Siffredi. Ea a mărturisit că în viață fericirea este relativă și că, deși ea însăși nu știe cu exactitate ce înseamnă să fii fericit, important este ca lucrurile să meargă bine.

"Da, sigur că da! Apropo de fericire, eu nu știu ce înseamnă să fii fericit, dar dacă lucrurile merg ok, atunci eu cred că e bine. În viață ai fost puține momente de fericire, le numeri cumva pe degete. Restul este călduț, faci compromisuri, negociezi, etc. etc. și uite au trecut anii," a mai spus mama Deliei.