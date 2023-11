Motivul pentru care Tudor Chirilă nu vrea să o ia de soție pe iubita lui. Iulia Mîzgdan i-a dăruit doi copii

În lumea showbiz-ului românesc, nu este neobișnuit să vezi relații celebre, dar cu atât mai interesant este să descoperi o poveste de dragoste care rezistă de 11 ani, fără ca protagoniștii să fie căsătoriți. Juratul emisiunii "Vocea României", Tudor Chirilă, a fost în centrul atenției în ultima perioadă nu doar pentru talentul său muzical, ci și pentru relația sa de durată cu Iulia Mîzgan, femeia care i-a dăruit doi copii. Chiar dacă cuplul are o poveste solidă și doi copii minunați, nu există planuri de nuntă în viitorul lor apropiat.

Într-un interviu recent, Tudor Chirilă a făcut lumină asupra acestei alegeri neconvenționale. Artistul, cunoscut pentru personalitatea sa puternică și opinii bine articulate, a dezvăluit motivul pentru care nu simte nevoia să oficializeze relația cu Iulia printr-un act de căsătorie.

Cu toate acestea, Tudor Chirilă recunoaște că viața sa s-a schimbat în mod semnificativ de când au apărut pe lume cei doi băieți ai săi. El se străduiește să îi crească cu aceleași valori pe care le-a primit și el și să le impună limite sănătoase.

”Copiii mei îmi dau lecții în fiecare zi. Cred că toți copiii oferă lecții, dar trebuie să știi cumva să le accepți. Felul în care ei încep să privească lumea de foarte multe ori e o lecție și pentru noi, adulții. Încerc să îi cresc în spiritul valorilor pe care le-am primit și eu fără să fiu neapărat un tată excesiv de rigid și de sever. Dar încerc să impun niște limite și cred că fiecare copil are o anumită vârstă pentru a înțelege niște lucruri. Trebuie să te comporți într-un fel cu un copil de 2 ani, într-un fel cu un copil de 4 ani, în alt fel cu un copil de 6 ani.

De exemplu, unui copil de 2 ani e absolut OK să-i dai libertate totală, atâta vreme cât el nu poate înțelege conceptul de reguli. Orice ar vrea să facă, să fie medic ori actor, ziarist, bucătar sau tâmplar. Orice ar vrea să facă, trebuie să repete. Nu e obligatoriu să ai parte zilnic de divertisment care să-ți țină simțurile ocupate, treze. Este OK să te plictisești, este OK să ai o zi proastă, este OK să repeți și să faci ce nu-ți place, pentru că, la un moment dat, ajungi să faci ceea ce îți place”, a mai spus Tudor Chirilă.