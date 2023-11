Clipe de groază la America Express! Edward Sanda și Cleopatra Stratan, la un pas de tragedie: i-a pus pistolul la cap...

Marți, 7 noiembrie, telespectatorii emisiunii "America Express" au fost martorii unui moment șocant, cum nu s-a mai petrecut până acum în această competiție. Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost la un pas de o nenorocire într-un incident cu totul neașteptat.

După lăsarea serii, în timp ce se îndreptau spre locul de cazare, mașina în care se aflau Cleopatra și Edward a fost brusc înconjurată de trei motocicliști înarmați. Ce a urmat putea să se transforme într-o tragedie, în doar câteva secunde. Din păcate, Adriana, reporterul emisiunii, a fost prinsă în afara mașinii, cu unul dintre tâlhari punându-i pistolul la tâmplă și furându-i telefonul mobil. În cele din urmă, unul dintre atacatori a tras un foc de armă, iar Cleopatra Stratan a izbucnit în lacrimi.

”Era în jur de 9:30 -10:00 seara și am parcat mașina la două minute de cazare. În 10 secunde 3 motocicliști cu pistoale ne-au înconjurat. A trecut pe lângă mine ăla cu pistolul, s-a dus la Adriana, reportera noastră, i-a pus pistolul la cap, i-a spus să-i dea telefonul, iar ea i-a dat telefonul. În timpul ăsta, eu am deschis duba, i-am zis Cleopatrei să intre, am tras-o după mine. Fix când a intrat în mașina s-a auzit o împușcătură și Cleo a început să țipe. Eu am încremenit, ea plângea în hohote. Eu credeam că au împușcat-o pe Adriana. Totul s-a întâmplat în spatele dubei, nu știai la ce să te aștepți sau ce să crezi. M-am gândit la ce-i mai rău pentru că ea era ultima din mașină și rămăsese cu pistolul la cap”, a spus Edward Sanda.