Cine este fiica Ronei Hartner? Regretata artistă a retras-o pe Rita de la școală, pentru a petrece ultimul an alături de ea

Ieri, 23 noiembrie, Rona Hartner a părăsit această lume, lăsând în urmă o poveste despre curaj și determinare în fața unei boli nemiloase. Drumul ei, însă, continuă prin amintirea și talentul fiicei sale de 15 ani, Rita Sumalya, care a fost alături de mama sa în fiecare etapă a luptei cu cancerul.

La începutul lunii septembrie 2023, când medicii i-au transmis vestea sumbră despre starea de sănătate a Ronei Hartner, fiica sa, Rita, a fost acolo, oferindu-i sprijin necondiționat. Cu doar 15 ani, Rita a renunțat la școală în ultimul an pentru a petrece fiecare moment alături de mama ei.

Într-un interviu, Rona Hartner a împărtășit cu fanii ei cum Rita a fost un sprijin esențial în momentele dificile. Medicilor nu le-a fost ușor să vorbească despre diagnosticul grav al actriței, dar Rita a rămas puternică și hotărâtă să fie alături de mama ei. Mai mult decât atât, doctorii au sfătuit-o pe Rita să-și pregătească testamentul, un aspect dificil pentru orice adolescent.

La vârsta de 15 ani, tânăra și-a îndeplinit deja visul de a deveni make-up artist, absolvind o școală de beauty în România. Cu bucurie și pasiune, Rita a împărtășit rezultatele remarcabile ale eforturilor sale în domeniul make-up-ului. Născută în Franța, ea poartă în ea influențele argentine ale tatălui său, Rocco Sedano. Rona a dezvăluit că a dorit să îi ofere fiicei sale un nume quechuan, pentru a-i păstra legătura cu originile din Argentina, mai exact cu indienii quechuan. Numele Rita Sumalya, care înseamnă "lumină frumoasă" în quechuan, reflectă această dorință de a păstra o legătură profundă cu rădăcinile ei.

Cu toate că trăiește mai mult în Franța și vorbește parțial limba română, Rita a vizitat adesea România alături de mama sa. Atrasă de lumea artei, ea a urmat pașii mamei sale, jucând deja în trei filme.

„Anul acesta mi-am luat un an sabatic mamă-fiică, să descoperim mai multe lucruri împreună. Și o iau cu mine peste tot. Îmi dau seama că la 18 ani va pleca pe drumul ei, între șapte ani și acum a fost numai și numai la școală. Și eu de fiecare dată când plecam în România, ea rămânea cu mama. Iar eu, ca artistă, am simțit o suferință destul de mare. De aceea am optat să facă o școală acasă, este în Franța, și în același timp să mă urmeze peste tot. Home schooling, cu școală de modeling, cu alte chestii. Nu prea îi place la școală cu foarte mulți copii, colegii nu au fost prea cool. Așa că home schooling îi convine mai mult.

Vrea să facă un curs de hair styling, pe culoare bio, va face și modeling. Și avem și un film în care va juca. A mai jucat, deja, în trei filme. Și e basistă. [...] Este basistă de chitară electrică, își face propria trupă anul acesta. Acum, deocamdată, a luat lecții și își depășește niște frici, pe care le aveam și eu la vârsta ei. Ea se analizează mult mai mult. La 18 ani poate să apară pe media online, înainte nu. Nu știu dacă se va putea împăca într-o zi cu imaginea de astăzi, dacă o las să iasă acum, acum trebuie să încerce, trebuie să greșească, acum trebuie să nu o vadă nimeni și când iese să rupă”, mai spunea Rona Hartner recent despre fiica ei.