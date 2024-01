Clipe terifiante trăite de Dan Capatos, după ce a suferit un accident vascular: Am avut norocul că...

Călătoria lui Dan Capatos împreună cu soția sa spre Italia, pentru a petrece un weekend la malul mării alături de finii lor, s-a transformat brusc într-un coșmar. Suferind de mulți ani de hipertensiune arterială, Capatos a ignorat inițial simptomele unui puseu de tensiune ridicată, sperând că o simplă pastilă va rezolva situația. Cu toate acestea, starea sa de sănătate s-a înrăutățit pe parcursul călătoriei, obligându-l să caute ajutor medical urgent.

"Am avut un episod care m-a speriat crunt. Ne îndreptam spre Italia, la mare, într-un weekend cu finii noștri. Știu când fac astfel de pusee de tensiune, încep să am probleme de vedere și simt o indispoziție generală. Am luat o pastilă, apoi încă una, dar starea nu s-a ameliorat. Am realizat că ceva nu era în regulă și am mers direct la spital", a relatat Capatos în cadrul podcastului „Gând la Gând Cu Teo”.