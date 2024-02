Motivul pentru care Gabriela Cristea nu își va lăsa averea pe mâinile fiicelor sale: Ține un pic și de educație...

Gabriela Cristea, cunoscuta prezentatoare TV, a dezvăluit recent detalii interesante despre modul în care gestionează finanțele familiei sale. Într-o serie de declarații făcute în mediul online, prezentatoarea tv a subliniat faptul că nu se încadrează în tiparele clasice ale economisirii pentru zile negre, ci preferă să trăiască prezentul și să se bucure de viață alături de cei dragi. Pornind de jos în viață și fără sprijin financiar din partea părinților săi, Gabriela Cristea consideră că este esențial ca fiicele ei să învețe să își câștige singure banii și să-și asume responsabilitatea financiară. Ea recunoaște că a avut un stil de viață în care cheltuia sume considerabile, chiar și prin împrumuturi bancare atunci când își dorea ceva.

„Banii la saltea sau degete rare? Din ce categorie faceți parte? Cred că ține un pic și de educație, cred că ține un pic și de stilul fiecăruia în parte, pe care și-l autoeducă, dar, până la urmă, din ce categorie faceți parte? Din cea în care puneți bani albi pentru zile negre sau din categoria cât am, atâta cheltui și dacă mai pot, mă mai și împrumut pe la vreo bancă-două?

Eu trebuie să recunosc că în general fac parte cam din a doua categorie, pentru că niciodată n-am avut bani puși deoparte. Cât am avut, atât am cheltuit, și uneori chiar și ceva în plus. Fac asta pentru că ne dorim să ne simțim bine și să profităm de fiecare moment în familie. N-am fost niciodată o bogătașă, ca să zic așa, și asta pentru că întotdeauna mi-a plăcut să îmi satisfac toate capriciile și dacă mi-am dorit ceva, mi-am luat. În cele mai multe cazuri, investesc în familia mea și în confortul familiei mele, ceea ce mi se pare important, dar nu mă las niciodată pradă tentațiilor de a cumpăra lucruri din astea care ar putea să cadă în categoria celor frivole. Nu cumpăr niciodată lucruri foarte foarte scumpe și nici nu am lucruri foarte scumpe.", a declarat Gabriela Cristea, în mediul online.