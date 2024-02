Diferența de vârstă dintre Pepe și soția sa nu este un impediment! Ce spune artistul despre al 4-lea copil

Pepe și soția sa, Yasmine, au o poveste de dragosate demnă de un film. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, de când Yasmine era încă copil. Cu toate acestea, Pepe a remarcat-o după ce a mai crescut și s-a transformat într-o femeie cu adevărat frumoasă. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu s-ar fi gândit că viitorul avea să le rezerve o poveste de iubire care s-a transformat într-o familie admirată de mulți fani ai celor doi.

„15 ani. Pentru noi e foarte bine, ne înțelegem foarte bine. Între noi nu cred că se vede neapărat diferența de vârstă, că eu par mai puștan și ea e foarte matură, cumva mă întinerește și pe mine. Nu, eu nu simt că este o diferență de vârstă între noi și cred că nici ea nu simte asta”, a explicat artistul, care a și spus cum a început relația lor. „O știam de când era copil, că am fost vecini. Dar așa să o remarc, când a crescut și am văzut că s-a făcut frumoasă. Și știind că sunt și eu liber, și ea liberă, și am fost invitat la o petrecere la care era și ea, atunci am remarcat-o, atunci am fost mai atent, că de remarcat am remarcat-o dintotdeauna că a fost frumoasă mereu. Am fost vecini la un bloc diferență”, a mai declarat Pepe despre povestea de iubire cu soția lui, conform Playtech.