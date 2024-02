Andreea Mantea a renunțat la tratamentul pentru boala autoimună de care suferă: Cred în Divinitate...

Andreea Mantea este una dintre cele mai iubite prezentatoare tv din showbiz-ul autohton, iar vedeta are numeroși admiratori care vor să știe detalii din viața sa. Diagnosticată acum ceva timp cu o boală autoimună, Andreea Mantea și-a păstrat optimismul și a mers mai departe cu zâmbetul pe buze, chiar dacă medicii i-au prescris nu mai puțin de 10 pastile pe zi.

Recent, prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit că a renunțat la tratamentul medicamentos, punându-și toată încrederea în mâinile Divinității. Andreea Mantea a specificat că nu recomandă nimănui să facă ca ea, însă își asumă toată răspunderea pentru sănătatea sa și felul în care vor evolua lucrurile.

„Cred în Divinitate. Am crezut că o să mă ajute și m-a ajutat. Am zis că n-ar fi corect să cer și ajutor și să iau și pastile în același timp. Am cerut ajutor și am oprit pastilele. Am zis că mă las în mâna Divinității. Lucru foarte înțelept, chiar dacă nu pare. Nu recomand asta nimănui! Eu așa am simțit și s-a stopat. Nu a dispărut, pentru că n-o să dispară niciodată o boală autoimună. Mă bucur că nu mai avansează, chiar dacă mai fac ceva greșit. Dar nu vreau să se ia nimeni după mine”, a declarat prezentatoarea TV, la Fresh by Unica.