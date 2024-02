Motivul bizar pentru care Lia Bugnar nu se uită la Clanul, deși joacă în serial: Eu sunt un om care vine din teatru...

Lia Bugnar este scenarista serialului Clanul, serial unde colaborează cu Anghel Damian, fostul ei iubit. Totodată, ea a început să joace și în câteva episoade din serial, însă a mărturisit că nu își dorește să se uite la ele. Totuși, singurele dăți în care deschide televizorul pentru a se uita la serialul pe care l-a conceput sunt la premiera episoadelor din sezoanele noi.

Aici (în serial – n. red.) zarurile sunt aruncate, nu am emoții, pentru că eu mai țin minte sau nu ce am scris, totuși suntem cu niște episoade în urmă. Acum scriu ultimul episod, dar am mare încredere ce au făcut ceilalți. Eu declanșez, după care vin ei, care transformă într-un soi de realizate fictivă ce scriu eu. Sunt foarte buni și actorii, echipa, toți!”, a declarat Lia Bugnar pentru Spectacola .

Lia Bugnar este fascinată de lumea teatrului, iar acest lucru o face să își îndrepte cu totul atenția către spectacolele pe care le susține live, în fața publicului.

Mai mult, într-un moment de sinceritate, scenarista a dezvăluit că îi este teamă să se uite la serial, cel puțin acum.

„Nu pot să mă uit. Chiar dacă nu văd filmul, eu cunosc oamenii, aproape mi-e și frică să mă uit la film, pentru că în mintea mea îi am într-un anume fel. O să aștept să treacă niște ani și într-o bună zi o să mă așez și o să văd toate episoadele de la primul la ultimul. Acum sunt prea implicată, mi-e greu, nu pot.

Mi-e bine așa, am povestea în capul meu, ea se întâmplă, mai văd bucățele pe Instagram și mă uit de zici că mă uit pe gaura cheii, așa am o foame, dar nu, mi-e frică. Am ajuns să nu mă mai uit la televizor, pentru că eu mă uitam la tot și practic nu mai aveam o viață. Eu am enorm de scris, de repetat și nu vreau să deschid această Cutie a Pandorei. La un moment dat o să mă așez și o să le văd cap coadă, când mă detașez de toate.”, a mai declarat ea.