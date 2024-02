Oana Ioniță, cu lacrimi în ochi de dorul fiului ei care a ales să locuiască la tatăl lui: Te iubește mama...

După 10 ani de căsnicie, Oana Ioniță și Florin Budnaru au oficializat divorțul, iar povestea lor a ajuns în atenția publicului, după ce fiul celor doi a rămas în grija tatălui. Fosta bebelușă de la "Cronica Cârcotașilor" nu și-a putut stăpâni lacrimile când a vorbit despre dificultățile prin care trece în urma despărțirii.

În primăvara anului trecut, Oana Ioniță a făcut public anunțul legat de divorțul de Florin Budnaru, după o căsnicie de 10 ani. Cei doi au ajuns la un consens în ceea ce privește domiciliul copiilor lor, stabilind că Isabela va rămâne cu Oana, iar fiul celor doi, Maxim, cu Florin Budnaru. Cu toate acestea, acum, Oana regretă această decizie și suferă enorm pentru că își vede foarte rar copilul.

În timpul emisiunii, Oana Ioniță a dezvăluit că regretă convenția pe care au făcut-o cu fostul soț în privința custodiei copiilor. Ea a explicat că, deși au convenit la început asupra unui program, acum situația s-a schimbat, iar ea a hotărât să atace această convenție în instanță, considerând că nu mai este una corectă. Cu toate acestea, procesul înaintează foarte greu.

„Noi, în urma divorțului, am făcut o convenție pe care acum o regret. O convenție cu 2 oameni care divorțează nu e mereu corectă. La un moment dat, nu mai sunt chiar în acordul celuilalt. Am făcut un acord scris în care vacanțele sunt clare – jumătate – jumătate și ne înțelegem pentru restul timpului. Din câte mi-a spus avocata de la vremea respectivă, convenția poate fi oricând atacată și modificată. Doar că nu e așa de ușor. Nu l-am mai văzut atât de des, că neputințele lui din program de a-l vedea cât îmi doresc eu s-au transformat în neputințe ale mele. (…)

Domiciliul lui am hotărât să fie la fostul soț, fata are domiciliul la mine. Ei amândoi fac ore de dans la mine. S-a întâmplat să nu mai am acces foarte mult la el. Și am zis să atac această convenție. Am recurs, pe cale legală, la o revenire ca să creăm un program fix. Să ne ținem noi, adulții, de el. Problema e că de 6 luni sunt într-o Ordonanță care nu s-a judecat”, a mai spus ea.