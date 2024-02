Motivul pentru care Tavi Colen a întors un avion la sol: Am întrebat dacă am murit...

Recent, Tavi Colen a fost prezent în emisiunea „La Măruță”, acolo unde a împărtășit o poveste surprinzătoare despre o experiență dramatică trăită în timpul unui zbor. Tavi Colen și partenera sa, Emma Ștefan, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, iar confesiunile făcute în emisiunea lui Cătălin Măruță au stârnit hohote de râs din partea urmăritorilor cuplului.

În cadrul emisiunii, Tavi Colen a povestit cum a avut un atac de panică în timpul unui zbor, iar pilotul a fost nevoit să întoarcă avionul la sol după decolare. Această situație a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât artistul nu avea frică de zbor și deține chiar brevet de pilot.

„Prima dată am crezut că am făcut infarct. Eram pe jos în avion”, a mărturisit Tavi Colen, încercând să descrie momentul tensionat în care s-a confruntat cu atacul de panică.

Potrivit declarațiilor Emmei, iubita sa, Tavi Colen a simțit o teamă atât de puternică încât a solicitat ca avionul să fie întors la sol imediat după decolare. A fost o situație incredibilă, mai ales că artistul a călătorit frecvent cu avionul și nu a mai întâmpinat probleme de acest gen până în acel moment. Pasagerii prezenți în avion, dar și stewardesele au încercat să-l calmeze și să-l convingă că nu este nimic grav, însă artistul a insistat să fie scos din avion și transportat la o clinică pentru investigații suplimentare.

"Avionul a decolat și eu am zis «Stați puțin că eu vreau să cobor!». Prima dată am crezut că am făcut infarct. Eram pe jos în avion. Am prins o stewardesa de mână și i-am luxat mâna. Eram leșinat, dar nu i-am dat drumul la mână”, a mai spus Tavi.

„S-a speriat foarte tare și a zis că vreau să cobor! Culmea, Consiliul Cardiologilor era acolo întâmplător și au încercat să îl convingă să rămână. (…) «Opriți avionul, că eu mor!». L-au luat cu masca de oxigen. A fost internat cu acte, dacă nu era așa, 21 de mii de dolari plătea!”, a continuat Emma Ștefan.