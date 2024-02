Theo Rose a suferit o intervenție la nivelul feței, după un consult medical: Nu simt nimic...

Theo Rose, talentata artistă în vârstă de 26 de ani, este cunoscută nu doar pentru muzica sa captivantă, ci și pentru transparența și deschiderea cu care împărtășește detalii din viața sa cu fanii ei, deloc puțini la număr. De această dată, vedeta a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre o intervenție pe care a suferit-o la nivelul feței.

Într-o postare recentă, Theo Rose a detaliat experiența sa la dermatolog și intervenția chirurgicală la care a fost supusă pentru a înlătura o aluniță de pe nas. Artista a împărtășit că, în urma unui control medical anterior, s-a hotărât să elimine alunița, chiar dacă aceasta nu reprezenta un risc medical. Cu toate acestea, Theo a optat să o înlăture complet pentru a evita eventualele complicații. Intervenția, descrisă de Theo ca fiind simplă și rapidă, a presupus o excizie în jurul aluniței, sub anestezie locală. Artista a subliniat că durerea a fost minimă și că efectul anesteziei a dispărut repede după intervenție.

„Așa, alunița mea, căpușa. Înainte de a pleca în vacanță, cred că am făcut un TikTok în care zis chestia asta, am fost la un control, doamna doctor s-a uitat, a stabilit că nu există niciun risc în ceea ce privește alunița asta și că atunci când o să am o săptămână liberă la dispoziție în care să nu aplic machiaj peste locul operat, să facem această intervenție.

Mi s-a făcut o excizie, înainte de excizie se face o anestezie, este singura durere pe care o simțiți și nu este deloc mare, înțepătura acului în jurul aluniței. După care, s-a tăiat în jurul aluniței și a fost extrasă. Nu s-a făcut prin cauterizare sau răzuire, nu mă pricep exact, pentru că era genul de aluniță care ar fi crescut, oricum ar fi ieșit în relief, doar că n-ar mai fi fost pigmentată. Așa că eu am preferat să scoată cu totul ca să știu că am scăpat de un stres și nu mai iese nimic în evidență pe nasul meu, că m-am săturat.", le-a povestit artista internauților.