Amintiri pe portativ - Nostalgic - albumul de debut al Dayanei

Albumul ,,Nostalgic" al Dayanei începe cu o notă delicată și profund introspectivă, aducând ascultătorii într-o călătorie sonoră și emoțională prin trecutul și prezentul artistei. Prima piesă servește ca o poartă către universul său interior, dezvăluind amintiri și trăiri care au sculptat identitatea sa și au influențat evoluția sa artistică.

Cu o atmosferă încărcată de melancolie și nostalgie, debutul albumului captivează atenția ascultătorilor și îi îndeamnă să exploreze adâncurile emoționale ale Dayanei. Fiecare acord și fiecare vers rezonează cu sinceritate și autenticitate, deschizând o fereastră către inima și sufletul artistei.

,,Nostalgic" marchează un moment profund în viața și cariera Dayanei, invitând publicul să se alăture unei călătorii muzicale și spirituale unice. Este o incursiune emoționantă și captivantă în universul său artistic, unde fiecare notă și fiecare cuvânt sunt înțesate cu semnificație și emoție pură.

Odată cu lansarea noului material, Dayana lansează și o piesă în colaborare cu Andrei Ursu, ,,Vom fi amândoi", dar și videoclipul piesei ,,Spune-mi că" și o serie de vizualuri pentru celelalte piese de pe album.

Albumul ,,Nostalgic" a fost scris de Dayana alături de Florian Rus, Theo Rose, Alessandra, Alexandru Turcu, Alex Leceanu, Viky Red, Daniel Antonescu, Chopin, Andrei Comaroni, Costel Dominteanu, Andrei Ursu și Andreea Vilcan. Pentru partea de producție, artista a colaborat cu Viky Red (,,Aș mai vrea să fiu copil", ,,De ce ne rănim așa", alături de Alex Leceanu), Alexandru Turcu (,,Tată adevărat"), Costel Dominteanu (DOMINO) (,,Fulgii cad", ,,Spune-mi că", cu Andrei Comaroni, ,,Vom fi amândoi" și ,,Trece viața"), Daniel Antonescu (,,Hai să uităm ce-a fost", ,,Ultima zi pe pământ", alături de Andreea Vilcan) și Chopin (,,Buchet uriaș").

,,Dacă îți dorești să îmi cunoști viața și sufletul e suficient să asculți albumul <<Nostalgic>>, care este o călătorie printre cele mai marcante momente ale vieții mele, începând cu copilăria și terminându-se la maturitatea la care am reușit să ajung până acum.

Și până la urmă cine e Dayana? O întrebare pe care mi-o pun și eu în fiecare zi. Din notele retro a acestui album reiese că Dayana e o fire melancolică, romantică dar și foarte nostalgică după vremurile interbelice, dar oare asta este tot ce e Dayana? Urmează să vedem...sunt și eu curioasă 😁" ne spune Dayana.

Dayana este o cântăreață și compozitoare din Republica Moldova care reușește să îmbine cu succes diverse genuri muzicale cu fiecare lansare. Pasiunea pentru muzică a definit viața artistei încă din copilărie, când a început să își descopere propriul stil muzical. Dayana și-a început cariera muzicală ca artist independent, reușind să adune mii de ascultări pe toate platformele de streaming și colaborând cu unii dintre cei mai importanți DJ din estul Europei, precum UNKLFNKL, PHARAØH, Robert Cristian și Scott Rill. Emoția pe care Dayana o transmite în fiecare piesă este motivul pentru care fanii îi sprijină orice lansare. În 2023, artista a colaborat cu Camidoh, un artist în ascensiune pe scena Afropop, pentru piesa "Up For Love", cu bine-cunoscutul producător SICKOTOY, pentru piesa "Into The Light" și a lansat piesa "Need You", un adevărat imn Eurodance. Recent, artista s-a dedicat lansărilor în limba română, explorând prin versuri diverse stări omenești. Piese precum ,,Tată adevărat", ,,Aș mai vrea să fiu copil" sau ,,Trece viața" au stârnit mii, chiar milioane de reacții de la oamenii din online, datorită sincerității artistei și a sound-ului melodic.