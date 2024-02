Roxana Vancea și-a ales rochia de mireasă: Am probat multe rochii...

Roxana Vancea urmează să îmbrace rochia de mireasă în foarte scurt timp, iar pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Fosta asistentă tv s-a căsătorit civil în 2019 cu Dragoș Puiu, alături de care are un băiețel, Zian. Acum, vedeta se pregătește să facă pasul cel mare, iar evenimentul va fi unul restrâns, alături de familie, nași și prietenii foarte apropiați.

Recent, Roxana Vancea a defilat în rochie de mireasă la Târgul de Nunți de la Hala Laminor și spune că nu ia în seamă supersițiile în ceea ce privește propria sa nuntă.

„Dacă ar fi așa, prima dată am fost mireasă în 2013, când am apărut pe copertă la „Ghidul miresei” în martie. Am îmbrăcat rochia la toate prezentările de 1000 de ori! Nu ar trebui să mă mai mărit deloc de câte ori m-am îmbrăcat în rochie de mireasă! Chiar și acum am avut un pictorial recent. Urmează să fiu mireasă! Am probat vreo 4-5 rochii, le-am folosit la pictorial, iar până am ales-o pe a mea am mai probat vreo 5. Cum am ajuns la stand am văzut prima oară rochia mea și am zis: „Asta e!”. Dragoș mi-a zis: „Hai să mai probezi!”. I-am zis: „Bine, dar asta e!”. Era foarte grea, iar tipa de acolo mi-a spus: „Hai că o probăm la final pe asta!”.

Am probat multe rochii, dar când am pus-o pe aia s-a făcut liniște! Se strânsese lumea, eram tot la un târg de mirese, iar toți tăceau! Am zis că dacă s-a făcut liniște, clar asta este rochia! A trebuit să fie modificată foarte mult pentru că sunt foarte slabă, ea e vaporoasă. Este în stilul Tinkerbell din Peter Pan.”, a spus Roxana Vancea pentru Ego.