Simona Halep, primul mesaj transmis la revenirea în România: Adevărul a ieșit la suprafață...

Simona Halep, una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis din lume, a primit o veste extraordinară săptămâna aceasta. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a emis un verdict favorabil pentru Simona Halep, reducându-i suspendarea de la patru ani la nouă luni. Această veste a marcat o revenire în forță pentru sportiva româncă, care acum poate reveni pe terenul de tenis și își poate continua cariera.

Simona Halep a revenit în țară joi dimineața, 7 martie 2024, fiind întâmpinată de fanii săi și de presa sportivă. La aeroportul Henri Coandă din București, Simona Halep a făcut declarații emoționante referitoare la verdictul favorabil primit și la dorința ei de a reveni pe teren.

„A fost o veste minunată, așa cum visam, pentru că așa trebuia să fie. Adevărul a ieșit la suprafață și în sinea mea mereu am știut că nu am făcut nimic și că nu am luat niciodată o substanță interzisă și nici nu am avut această intenție. Mă bucur că s-a judecat corect și că pot să joc tenis”, a declarat Simona Halep în fața presei și a susținătorilor săi, potrivit spynews.ro.