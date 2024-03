Dinu Maxer, despre felul în care a cucerit-o pe Nicoleta Luciu: Pentru ea am fost primul bărbat, deci era și extrem de pură

O poveste de dragoste care a captivat inimile multor români acum aproape două decenii a fost cea dintre Dinu Maxer și Nicoleta Luciu. Cei doi artiști au format un cuplu timp de 8 ani, iar despărțirea lor, în anul 2005, a fost un moment de cotitură care a șocat opinia publică. Acum, Dinu Maxer a făcut dezvăluiri uluitoare despre acea relație tumultuoasă, aducând la lumină detalii intime și tulburătoare.

Într-un interviu pentru emisiunea „În Oglindă”, Dinu Maxer a dezvăluit motivele care l-au determinat să iasă public și să vorbească despre despărțirea de Nicoleta Luciu. Artistul a mărturisit că, inițial, ei hotărâseră să nu facă declarații despre ruptura lor, însă situația a luat o turnură neașteptată o lună mai târziu, când presa a aflat despre separarea în cauză.

„Noi hotărâsem să nu declarăm nimic. S-a aflat în presă la o lună de la despărțire. Acel proces mediatic a pornit din cauza faptului că ea era la o televiziune concurentă și avea un PR foarte ciudat și nu avea voie să vorbească. A apărut o declarație, care oarecum nu era a ei, dar PR-ul își făcuse treaba. La momentul acela, redactorul-șef de la Libertatea a venit și mi-a spus «Dinu, care este replica ta?». Și i-am spus că am hotărât că nu vorbim, iar ea îmi spune «tu mai vrei să exiști? Așa ca persoană publică… atunci deschide gura și vorbește». Și de aici acea nebunie cu emisiuni și tot ce s-a întâmplat. Cred că am deschis seria «divorțurilor»”, a spus Dinu Maxer.

Despre relația lor, Dinu Maxer a mărturisit că existau episoade de gelozie și violență verbală. Gelozia, spune el, era o problemă majoră în cuplu, iar aceasta îi dădea o stare de nesiguranță care îl făcea și pe el să se simtă gelos. Maxer a recunoscut că el însuși devenise extrem de gelos, mai ales că Nicoleta Luciu era o femeie extrem de dorită de bărbați la acea vreme.

„Eu am cunoscut-o, am agățat-o, cântând la o emisiune, unde ea era aplaudac, asta este de notorietate, eu așa am cunoscut-o pe Nicoleta. Nu i-am simțit niciun potențial. M-a cucerit fizic, după care am cunoscut-o și am văzut că este un om loial, pentru ea am fost primul bărbat, deci era și extrem de pură. A fost foarte important în viața mea, nu știu, poți să o pui și pe treaba mândriei masculului alpha, poți să o pui și pe seama educației tatălui. (…) M-am îndrăgostit de ea. Nu conta că avea 15 ani”, a mai spus Dinu Maxer.