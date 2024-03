Oana Ioniță, păcălită de fostul soț pentru a-l întoarce pe fiul ei împotriva sa: Copilul mi-a fost luat, îndepărtat...

Oana Ioniță, cunoscută pentru aparițiile sale în cadrul emisiunii "Cronica Cârcotașilor", se confruntă acum cu una dintre cele mai dificile perioade din viața sa: divorțul de soțul său, Florin Budnaru, după 10 ani de căsnicie. Însă, acest divorț nu este doar despre despărțirea lor ca parteneri de viață, ci și despre lupta pentru custodia celor doi copii, Maxim și Isabel.

În urma deciziei de a pune capăt căsniciei, Oana Ioniță și Florin Budnaru au fost nevoiți să se confrunte cu problema stabilirii custodiei copiilor lor, o situație complicată ce a adus multă suferință și tensiune în viața ambilor părinți. Inițial, cei doi au convenit asupra unei înțelegeri privind custodia, însă lucrurile s-au schimbat, iar Oana a decis să caute dreptatea în instanță. Cu toate acestea, decizia judecătorilor nu a fost în favoarea ei, adâncind și mai mult suferința sa.

„El s-a distanțat de mine. Am făcut o convenție, după ce am divorțat. Era făcută în perioada în care eu am vrut să divorțez, el nu voia să plece decât cu Maxim și cu domiciliul la el. Am făcut o convenție în care nu era stipulat timpul concret, erau stipulate vacanțele și restul la mica înțelegere.

Plus că mi s-a spus că putem să atacăm acel document. S-au mutat aproape, doar că de atunci lucrurile s-au separat foarte mult, Maxim știa că mama lui este foarte ocupată și nu are timp de el.

I s-au inserat în mica lui memorie lucruri despre mama lui. (…) S-a schimbat major, Maxim. S-a maturizat, dar s-a și înrăit. Probabil că a simțit foarte mult suferința tatălui lui. Mă așteptam să ne împăcăm.

Eu am trecut prin traumă până să divorțez. Eu nu știam unde stau. Nu știam dacă are nevoie de ceva. Nu am știut niciodată unde stă. Am aflat în proces. Mi s-a spus că eu am creat chestia asta.

Eu am propus să divorțez și eu am produs această separare. Am suferit deoarece copilul mi-a fost luat, îndepărtat. Isabel nu a simțit această apropriere sufletească.”, a declarat Oana Ioniță, în podcastul moderat de Nasrin Ameri.