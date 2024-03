Oana Radu, mesaj sincer despre schimbările din viața ei: Nu mai vreau să bag gunoiul sub preș...

Oana Radu, una dintre cele mai apreciate și iubite cântărețe din România, a luat o hotărâre neașteptată în ultimul moment, surprinzându-și fanii cu o schimbare semnificativă în viața sa personală. Artista a ales să împărtășească această veste importantă cu urmăritorii săi, dezvăluind detalii intime și emoționante legate de experiența sa.

După trei ani de căsătorie, Oana Radu a decis să pună capăt relației cu partenerul ei, Cătălin Dobrescu. Chiar dacă în plan profesional artista strălucește și are o carieră plină de proiecte de succes, pe partea personală se pare că există remușcări și decizii dificile de luat.

Cu o sinceritate copleșitoare, Oana Radu a dorit să împărtășească această veste cu fanii săi, exprimându-și sentimentele și gândurile într-o postare emoționantă pe pagina sa de Instagram. Mesajul ei a fost unul profund, transmițând faptul că a sosit momentul să vorbească deschis despre ultimele luni din viața sa și despre schimbările care au avut loc.

Despărțirea de Cătălin Dobrescu a fost abordată de ambii foști parteneri cu discreție și respect reciproc. Cei doi erau cunoscuți pentru legătura lor puternică, atât în viața personală, cât și în cea profesională, formând o echipă remarcabilă. Cu toate acestea, au ales să urmeze drumuri separate și au divorțat în urmă cu câteva luni.

Cătălin Dobrescu a abordat și el subiectul divorțului într-o manieră plină de maturitate și respect, evidențiind că despărțirea a fost determinată de incapacitatea de a se mai înțelege și de a merge împreună pe același drum.

"Dacă am divorțat, spun doar atât. Am divorțat că am considerat noi că nu ne înțelegem, iar dacă a fost vina mea sau dacă a fost vina ei niciodată nu am să spun la televizor, pentru că eu mă consider un bărbat în toate mințile și nu am să o defăimez pe fosta mea soție vreodată sau ea pe mine. Dacă are nevoie de ajutorul meu, o să o ajut în continuare. Ea are viața ei, eu am viața mea", a declarat Cătălin Dobrescu pentru Xtra Night Show.