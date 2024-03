Oana Ioniță, despre adevăratul motiv pentru care a divorțat de Florin Budnaru: A fost tată pentru Isabel până a apărut Maxim

Oana Ioniță, cunoscuta fostă bebelușă de la "Cronica Cârcotașilor", a decis să-și deschidă sufletul și să împărtășească publicului întreaga poveste alegat[ de divorțul de Florin Budnaru. Într-un episod emoționant al podcastului "Ameritat cu Nasrin", Oana a dezvăluit dificultățile prin care a trecut, exprimându-și sentimentele și motivele care au stat la baza deciziei sale.

Fosta dansatoare și coregrafă a rememorat perioada delicată în care relația lor a început să se deterioreze treptat, odată cu apariția fiului lor, Maxim. Oana a mărturisit că, deși fostul ei soț s-a comportat ca un tată devotat pentru fiica sa, Isabel, totul s-a schimbat odată cu sosirea celui de-al doilea copil. Budnaru și-a concentrat atenția exclusiv asupra fiului lor, ignorând complet nevoile și prezența Oanei și a fiicei sale mai mari.

„A fost tată pentru Isabel până a apărut Maxim. Pentru Isabel era, dar nu era același sentiment. Făcea lucruri pentru ea, eram în aceeași casă. Am simțit că până a venit Maxim eram toți trei și era implicat. Dar cred că sângele apă nu se face. Am avut discuții pe tema, dar, așa cum mi-a zis, Isabel era mai apropiată de mine și de buni.

Mama mea a locuit, până acum patru ani, când ne-am mutat într-o casă, doar noi patru. Noi ne-am dorit să stăm împreună, fără să… Mai existau discuții, ne-am dorit locul nostru. Teoretic trebuia să fie foarte bine. Încă mai aveam de plătit rate și trebuia să mai muncesc. Nu știu dacă casa era de vină, dar noi am fost foarte bine înainte să ne mutăm în casa aia. Ține de energia locului. Mai e o explicație, atunci când am fost doar noi doi, am ajuns să ne cunoaștem. Până să ne mutăm, dormeam toți trei, am zis că fiecare poate să aibă spațiul lui. Maxim avea 6-7 ani. Am zis să dorm cu Isabel până ne acomodăm și Maxim a rămas cu Florin și ne tot mutam”, a mărturisit, cu lacrimi în ochi, Oana Ioniță, potrivit fanatik.ro.