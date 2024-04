Oana Radu face dezvăluiri tulburătoare despre divorțul de Cătălin Dobrescu: Ți se spală creierul cu anumite fraze...

Oana Radu, cunoscuta artistă din industria muzicală românească, a fost invitată în emisiunea „Follow us” de la Kanal D2, unde a adus la lumină detalii dureroase despre divorțul de Cătălin Dobrescu. În cadrul interviului moderat de Teo Trandafir, vedeta a vorbit deschis despre experiențele traumatizante din căsnicia lor și despre motivele care au dus la decizia de a pune capăt relației.

Cei doi s-au căsătorit acum trei ani, după o relație care a durat patru ani. Cu toate acestea, Oana Radu a dezvăluit că de la începutul poveștii lor de iubire nu a simțit că sunt compatibili și că a acceptat să se căsătorească cu Cătălin din frica de a fi abandonată, aducând în discuție și problemele de comunicare și presiunea de a se conforma.

„Asta s-a întâmplat în toată relația noastră, el a încercat mereu să mă schimbe. De la început am simțit că nu suntem compatibili, că este o relație în care nu pot să fiu eu, oamenii din jurul meu, chiar și rudele lui mă întrebau mereu de ce stau și cum de accept”, a spus Oana Radu.

Teo Trandafir, prezentatoarea emisiunii, a fost directă și a întrebat-o pe Oana de ce s-a căsătorit dacă știa că relația lor era toxică. Oana a mărturisit că a căutat o formă de siguranță și stabilitate, dar că a realizat că aceste acte nu au fost întotdeauna o idee bună. Mai mult, de-a lungul interviului, Oana a adus în discuție și aspecte financiare, dezvăluind că ea era principalul susținător financiar al cuplului și că, deși a muncit din greu pentru confortul lor, relația a fost marcată de tensiuni și dispute legate de bani.

În plus, Oana a subliniat că după separare au urmat momente dificile, iar procesul de despărțire nu a fost lipsit de controverse și neînțelegeri, inclusiv dispute legate de bani și apartamentul pe care l-au împărțit.

„De ce te-ai mai căsătorit cu el?”, a fost întrebarea adresată de Teo Trandafir, pentru artistă.

„Este o întrebare la care toată lumea așteaptă un răspuns de la mine, nu îl am. Probabil că a fost cumva faptul că încercam să mă asigur că nu o să mai fiu abandonată, cum am fost părăsită de tată și m-am agățat de niște acte, cred că acesta a fost motivul, să am o certitudine că nu voi mai rămâne singură, actele nu sunt o idee prea bună”, a răspuns Oana Radu.