Cine este prima soție a lui CRBL? Artistul a mai fost căsătorit timp de 7 ani

CRBL i-a luat cu surprins pe internauți atunci când a făcut public anunțul despre divorțul său de Elena, după 16 ani de căsnicie. Puțini sunt cei care știu că aceasta este a doua căsnicie care se sfârșește pentru artist, după ce s-a despărțit de Andreea, în urmă cu mai bine de un deceniu.

Înainte de a-și uni destinele cu Elena, CRBL a fost căsătorit cu Andreea, o poveste de dragoste care a rămas mai puțin cunoscută publicului larg. Cei doi s-au întâlnit în orașul lor natal, Pitești, și au trăit o poveste de dragoste de la o vârstă fragedă. La doar 20 de ani, artistul și-a unit destinul cu Andreea, însă căsnicia lor a avut o durată de doar șapte ani, sfârșindu-se în 2004, pe vremea când CRBL avea 27 de ani. Andreea, acum expertă în relații publice, gestionează promovarea unui magazin de bijuterii în orașul lor natal.

„Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul «viață noastră», ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: «viața mea» și «viața lui». Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărțit eram ceva mai adolescenți cu idei și dorințe infinit diferite”, povestea Andreea într-un interviu, potrivit viva.ro.

În 2008, CRBL s-a căsătorit cu Elena, cu care are o fiică pe nume Alessia. Împreună au trăit o căsnicie discretă și puține au fost detaliile făcute publice despre viața lor personală. Anunțul lor recent a fost făcut online și nu au oferit detalii despre motivele care au condus la această decizie, însă au subliniat că au reflectat profund înainte de merge pe acest drum.

„The Little Mermaid / Mica Sirenă”, clasica poveste transpusă intr-o aventură muzicală, un eveniment cinematografic de neratat m

Interviu Impulse, campion la street-dance: Noi am fost realmente obsedați de dans, pentru că altfel nu ar fi avut niciun sens

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.