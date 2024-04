Gina Pistol, despre miracolul de a rămâne însărcinată: Minunile pe care le vedem nu sunt întâmplătoare...

Gina Pistol, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România, a împărtășit o poveste emoționantă despre minunea care a avut loc în viața sa, atunci când medicii i-au spus că șansele de a deveni mamă erau aproape zero. Cu toate acestea, destinul a avut alte planuri pentru ea și partenerul său, Smiley.

În cadrul unui podcast condus de Damian Drăghici, Gina și-a deschis inima și a povestit momentul profund în care a aflat că va deveni mamă. Deși medicii i-au spus că șansele ei de a rămâne însărcinată sunt minime, Gina a fost ulterior răsplătită cu o minune: nașterea fiicei lor, Josephine, pe cale naturală.

„Mie Andrei mi-a adus de pe Muntele Athos brâul Maicii Domnului. L-am purtat. L-am pus într-un portofel și era cu mine tot timpul. În urma unor analize am aflat și mi-au spus mai mulți medici că nu am nicio șansă, am șanse 0,1 să rămân însărcinată. Chiar și cu tot felul de tratamente și așa, nu îmi promite nimeni nimic. Am rămas însărcinată și știu momentul în care am rămas însărcinată. Eram într-o perioadă în care nu eram fertilă. Ce am simțit eu în momentul ăla, nu am mai simțit niciodată în viața mea. Nici nu știu cum să îți explic ce am simțit”, a povestit Gina Pistol.