Cum se înțelege CRBL cu fiica sa, Alessia, după divorțul de mama adolescentei: E foarte interesant...

După 16 ani de căsnicie, CRBL și soția sa, Elena, au ales să meargă pe drumuri separate, însă decizia de a divorța nu a afectat relația lor ca părinți. Chiar dacă nu mai locuiesc sub același acoperiș, cei doi rămân implicați în creșterea fiicei lor, Alessia, într-un mod armonios și responsabil.

CRBL, cunoscut pentru hituri precum "K-Boom" sau "Nu ne potrivim", recunoaște că este un tată destul de sever atunci când vine vorba de educația Alessiei, și că se asigură că aceasta nu depășește anumite limite. Cu toate acestea, relația lor este una bazată pe încredere și comunicare deschisă, iar artistul se bucură de faptul că sunt nu doar tată și fiică, ci și prieteni apropiați.

Deși se definește ca un tată permisiv în limitele bunului-simț, CRBL menționează că anumite valori precum respectul și iubirea rămân fundamentale în relația cu fiica sa. Cu o pasiune comună pentru muzică și dans, Alessia și tatăl său au construit o legătură puternică și continuă să exploreze împreună noi orizonturi în acest domeniu.

Divorțul dintre CRBL și Elena a fost unul surprinzător pentru mulți, mai ales că cei doi păreau să aibă o căsnicie stabilă și fericită. Cu toate acestea, artistul asigură că separarea a fost una liniștită și că relația lor post-divorț este una civilizată, concentrându-se pe bunăstarea și dezvoltarea fiicei lor.

"Oficial fac bine și în 2024. E bine ca bărbat singur, sunt foarte bine. Eu nu am avut război, a fost doar pe pace, noi am fost în uniunea noastră, nu am avut războaie. Nu sunt asaltat de admiratoare, și mai bine să nu fiu asaltat. Normal că țin legătura cu Elena, vorbim în fiecare zi", a mărturisit CRBL pentru sursa citată mai sus.