Ecografiile în sarcină: ce ar trebui să știe viitoarea mămică

Dacă primul gând al beneficiilor aduse de ecografiile în sarcină ar fi aflarea sexului copilului, totuși ecografiile aduc mult mai multe informații și pot ajuta în diagnosticul precoce al unor situații ce pot fi rezolvate medical, de aceea este atât de important ca aceste ecografii să fie realizate la timpul lor.

Prima ecografie de sarcină

Recomandarea pentru prima ecografie de sarcină este la 5-6 săptămâni de la ultima menstruație. Aceasta este bine a fi o ecografie transvaginala, dar poate fi și de abdomen inferior. Prima ecografie va confirma prezența sarcinii, va mai oferi medicului informații cu privire la localizare acesteia (intrauterin sau extrauterin), la vârsta exactă a sarcinii, la viabilitatea acesteia și la statusul sacului embrionar. De asemenea, prin această ecografie se va putea afla dacă este o sarcină unică, gemelară sau multiplă. Cu acest prilej mai sunt evaluate uterul, colul uterin și ovarele.

Ecografia de trimestrul I

În țara noastră această ecografie este realizată de către specialiști în morfologie fetală și ecografie de sarcină, investigația realizându-se transabdominal, adică sonda ecografului este pusă pe burtica mamei. Este o investigație pe cât de confortabilă, pe atât de valoroasă.

Această ecografie se realizează oricând între săptămânile 11 și 13 de sarcină, plus 6 zile. Medicul are acum posibilitatea de a afla sexul copilului, dar și detalii despre dezvoltarea acestuia. Această ecografie oferă informații prețioase despre sănătatea placentei și funcția acesteia, dar și despre dezvoltarea fătului, fiind evaluate diferite funcții și realizându-se mai multe măsurători. Tot acum se va calcula data probabla a nașterii. De asemenea, în timpul acestei ecografii, se va evalua obligatoriu și translucenta nucala, un test care ii permite medicului să descopere dacă fătul prezintă riscul de a avea sindromul Down sau alte boli cauzate de anomaliile cromozomiale.

Ecografia morfofetală de trimestru II

Între 19 și 22 săptămâni de sarcina va fi programată ecografia morfofetală de trimestru II, aceasta fiind realizată, de asemenea, transabdominal. În cadrul acestei ecografii medicul poate deja să observe și să evalueze buna dezvoltare a organelor fătului, din acest motiv numindu-se și „ecografie morfologică”. Este considerată chiar cea mai importantă ecografie din timpul sarcinii, și este realizată tot de specialiști în ecografie morfofetală. Se va evalua dacă organele fătului (inima, ficatul, rinichii), capul, coloana vertebrală, bazinul și membrele s-au dezvoltat în mod corect.

În această perioadă, formarea fătului este considerată încheiată (ultimul fiind creierul), toate organele sunt astfel dezvoltate, urmând ca în al treilea trimestru fătul să crească, să ia în greutate și sistemele să își continue dezvoltarea funcțională.

Ecografia morfofetala de trimestru III

Tot în cadrul acestei ecografii este analizată forma și structura cutiei craniene, este măsurată lungimea coloanei vertebrale, este verificat amănunțit cordul. De asemenea, se acordă atenție peretelui abdominal - care trebuie „să îmbrace” toate organele, stomacului și rinichilor, vezicii urinare (prezența urinei demonstrează funcția rinichilor). Se acordă atenție inclusiv degetelor de la mâini și picioare, la numărul acestora. Se măsoară lungimea femurului. Se evaluează poziția placentei (esențială, ca sursă de hrană și oxigen) și cordonul ombilical (vasele ombilicale, poziția și lungimea acestuia). Și, nu în ultimul rând, deși nu acesta este scopul principal al ecografiei de trimestrul II, se poate afla sexul copilului, în cazul în care nu s-a văzut până la acest moment.

Ecografia morfofetala de trimestru III se realizează în săptămânile 32-34 de sarcină și este deosebit de importantă pentru evaluarea stării bebelușului înainte de venirea pe lume.

În timpul investigației se evaluează dacă fătul a crescut corespunzător, se măsoară circumferința capului, lungime femurului, se evaluează dezvoltarea creierului, cordului, rinichilor și a tuturor organelor, existând anumite elemente de investigare pe care medicul le caută, le confirmă, le măsoară.

Dacă bebelușul nu mai ia în greutate, se poate recomanda nașterea înainte de termen, se va identifica și cauza limitării de creștere, iar dacă, dimpotrivă, are o greutate prea mare, pentru evitarea complicațiilor se poate recomandă nașterea prin cezariană.

Se măsoară și cantitatea de lichid amniotic, se reevaluează placenta, cordonul ombilical, arterele uterine. Tot acum se pot depistat eventuale anomalii fetale cu debut tardiv, cum sunt hidrocefalia, hemoragia intraventriculară, anomaliile de tract gastro-intestinal sau cardiace, care abia acum pot ieși în evidență.