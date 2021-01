Pășiți virtual în casa viitorului, la CES 2021 LifeLab Experience, organizat de P&G

Virtual LifeLab oferă experiențe interactive pentru îngrijirea casei, sănătate & igienă, îngrijire personală, consum sustenabil

comunicat de presa

Procter&Gamble (NYSE: PG) a lansat noul său P&G LifeLab Everyday în cadrul primului târg virtual de la Consumer Electronic Show (CES). Această platformă captivantă, disponibilă pentru toți participanții virtuali la CES, îmbină explorarea digitală cu realitatea virtuală, pentru a prezenta modul în care inovațiile și tehnologiile inspirate de înțelegerea profundă a consumatorilor pot avea un impact asupra vieții de zi cu zi.

"Într-o eră a schimbărilor majore, consumatorii se bazează din ce în ce mai mult pe produse de încredere, cu performanțe superioare, pentru a-i ajuta în viața de zi cu zi", declară Marc Pritchard, Chief Brand Officer P&G. "Evenimentul nostru virtual P&G LifeLab Everyday demonstrează modul în care tehnologia stimulează crearea de produse inovatoare și modul în care ne menținem înaintea acestor transformări, creând branduri care fac viața mai ușoară și viitorul mai luminos, în fiecare zi."

Vizitatorii P&G LifeLab Everyday vor putea crea un avatar, pentru a intra pe platforma virtuală. Ei vor putea astfel explora și interacționa virtual cu o serie de tehnologii și inovații pentru casă și pentru planeta noastră. Totodată, vor putea viziona clipuri video și prezentări despre inovația inspirată de viitorul consumatorilor, incluzând:

Oral-B iO , periuța de dinți care reimaginează periajul prin designul și caracteristicile sale inovatoare, care vor ridica așteptările consumatorilor privind experiența și performanța. Unitatea sa magnetică fără frecare și capul de perie reinventat combină perii oscilanți, rotativi, cu micro-vibrații, pentru o senzație profesională, de curat, în fiecare zi.

, periuța de dinți care reimaginează periajul prin designul și caracteristicile sale inovatoare, care vor ridica așteptările consumatorilor privind experiența și performanța. Unitatea sa magnetică fără frecare și capul de perie reinventat combină perii oscilanți, rotativi, cu micro-vibrații, pentru o senzație profesională, de curat, în fiecare zi. EC30 care a reimaginat curățenia pentru a o face mai sustenabilă comparativ cu produsele lichide tradiționale, prin eliminarea apei, concentrându-se doar pe ingrediente chimice esențiale, și prin renunțarea la ambalajul din plastic. Produsul magic se activează în câteva secunde cu apă, pentru a deveni o spumă puternică, care curăță cele mai dificile murdării.

care a reimaginat curățenia pentru a o face mai sustenabilă comparativ cu produsele lichide tradiționale, prin eliminarea apei, concentrându-se doar pe ingrediente chimice esențiale, și prin renunțarea la ambalajul din plastic. Produsul magic se activează în câteva secunde cu apă, pentru a deveni o spumă puternică, care curăță cele mai dificile murdării. Microban 24 , un produs revoluționar pentru dezinfectarea locuinței, care menține suprafețele protejate de răspândirea și dezvoltarea bacteriilor timp de 24 de ore, atunci când este utilizat conform instrucțiunilor, chiar și după mai multe atingeri.

, un produs revoluționar pentru dezinfectarea locuinței, care menține suprafețele protejate de răspândirea și dezvoltarea bacteriilor timp de 24 de ore, atunci când este utilizat conform instrucțiunilor, chiar și după mai multe atingeri. 50-Liter Home Coalition, un proiect lansat recent de P&G, în care lucrează cu diferite industrii și organizații pentru a crea soluții sustenabile folosind tehnologie și politici, astfel încât să reinventeze modul în care apa este utilizată la domiciliu și în cadrul sistemului mai larg de alimentare urbană cu apă, cu scopul de a găsi soluții privind deficitul de apă din orașe.

P&G LifeLab Everyday oferă, de asemenea, Connect with P&G Bar, unde partenerii și antreprenorii sunt bineveniți să împărtășească cele mai recente idei cu experți în tehnologie și inovare din cadrul P&G. Potențialii candidați interesați să lucreze la P&G pot explora oportunitățile pe care le au, vorbind cu reprezentanții companiei la the Work cu Us Bar.

În amfiteatrul P&G LifeLab Everyday, P&G va găzdui a treia ediție anuală a Innovation Challenge, unde antreprenorii în devenire selectați își vor prezenta cele mai recente soluții inovatoare pentru oportunitatea unui parteneriat cu P&G Ventures, care le va oferi ocazia de a-și dezvolta produsul. Amfiteatrul va cuprinde, de asemenea, demonstrații de brand de la experții noștri din Departamentele de Îngrijire Orală și Îngrijirea Casei.

După încheierea CES, P&G LifeLab rămâne deschis la www.pglifelab.com. "Vedem un viitor interesant pentru P&G LifeLab dincolo de CES", declară Phil Duncan, Chief Design Officer, P&G. "Investim în această platformă virtuală disruptivă pentru că noi credem că modul cel mai bun de a continua să interacționăm cu consumatorii, partenerii, mass-media și alte organizații din întreaga lume este de a-i invita să ni se alăture în spatele cortinei, indiferent când sau unde sunt."

