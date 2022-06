Îngrijirea copilului: sfaturi utile pentru proaspetele mămici

Instinctul matern nu este un sentiment cu care te naști, ci unul pe care îl dobândești și cu care te obișnuiești odată cu timpul, alături de copilul tău. Descoperă câteva sfaturi utile pentru proaspetele mămici.

Odată cu vestea că vei fi mămică, cu siguranță te încearcă o mulțime de sentimente, multe dintre ele contradictorii: de la bucurie și împlinire, la nesiguranță și îngrijorare. Trebuie să știi că nu ești singura care își pune întrebarea „Oare voi fi o mamă bună?”. Ca și tine sunt toate celelalte mămici din întreaga lume.

Pentru a-ți sări în ajutor, am pregătit pentru tine câteva sfaturi de care să ții cont în îngrijirea copilului la început de drum.

Ascultă-l și oferă-i atenție

În special în primele luni de viață, un copil are nevoie de toată atenția ta, întrucât el nu știe să-și comunice nevoile, astfel că va trebui să îți dai seama singură de ce are nevoie și când.

Atunci când plânge, o face pentru că are nevoie de ceva sau are un disconfort: fie îi este foame sau sete, fie are colici sau trebuie schimbat. Un copil te învață el cum să îl îngrijești, cu toate că nu o face prin cuvinte. De aceea, este nevoie să fii atentă la mimica lui, la felul în care plânge sau modul în care se mișcă.

De cele mai multe ori, cel mai bun leac împotriva supărărilor unui copil ești chiar tu, mama lui. Vocea ta, mângâierea ta lină și o atitudine calmă pot contribui într-o mare măsură la liniștea copilului. Cu toate acestea, dacă tu consideri că starea de disconfort a bebelușului tău ar trebui să te îngrijoreze, apelează cu încredere la medicul pediatru, care te poate ajuta cu sfaturi bine întemeiate.

Protejează-l de iritații

Orice bebeluș este foarte sensibil în primele luni de viață, iar iritațiile pot apărea chiar și de la apa în care face baie. Pentru a evita pe cât posibil iritațiile de orice fel, atunci când îi faci baie poți să folosești o sare de baie cu ulei, care activează și stabilizează funcțiile fiziologice ale pielii. În acest mod, pe lângă că ajută la eliminarea bacteriilor și a murdăriei de la suprafața pielii, o sare baie pentru bebeluși oferă și protecție în profunzime și calmare rapidă a pielii iritate.

Oferă-i un masaj relaxant după fiecare baie

Odată ce te asiguri că folosești doar produse potrivite pentru bebelușul tău în timpul băii, trebuie să te asiguri că cel mic va avea un somn liniștit și relaxant. Pentru asta, după fiecare baie caldă, poți să creezi un ritual de relaxare, în care să îl masezi ușor și să îl liniștești.

Pentru masaj poți să folosești un ulei emolient pentru copii, care oferă un plus de hidratare și îi menține pielea sănătoasă. Un astfel de masaj după fiecare baie cu siguranță îi va oferi copilului tău câteva ore bune de somn liniștit și odihnitor.

Împarte responsabilitățile

Odată ce ai devenit mamă, trebuie să ai în vedere că acest copil nu se află numai în responsabilitatea ta. Astfel, nu te încăpățâna să faci totul de una singură, pentru că o mamă odihnită poate să crească la rândul ei un copil liniștit și sănătos.

În special în primele luni de viață, când copilul are nevoie de atenție permanentă, împarte responsabilitățile cu partenerul de viață sau cu alți membri ai familiei și profită de aceste momente pentru a te ocupa de relaxarea ta. Atunci când este posibil, transformă orele de somn ale copilului în ore de odihnă pentru tine.

Dacă ai devenit mamă pentru prima dată, cu siguranță ai momente în care te simți copleșită de un amalgam de sentimente din cauza responsabilităților și a conștientizării faptului că un pui de om depinde în totalitate de tine. Este important ca în această călătorie să nu uiți că a fi mamă nu este o meserie care se învață, ci un sentiment unic pe care îl vei descoperi treptat alături de copilul tău.

Sursă foto: freepik.com

