Interviu Monica Anastase, creatoarea evenimentului Om Cu Om: O platformă pentru întâlniri reale între oameni asumați

Monica Anastase a creat festivalul Om cu om, pentru a aduce oamenii mai aproape, a se bucura unii de alții și a se distra chiar în inima orașului, cu asumare și recunoștință pentru momentul prezent. Alături de Monica am vorbit despre evenimentul său, dar mai ales despre motivele pentru care nu trebuie să îl ratați weekend-urile viitoare.

KUDIKA: Bine te-am găsit, Monica! Știm că ești actriță, pasionată de interacțiunile sociale și iubitoare de oameni. Spune-ne, te rog, mai multe lucruri despre tine și despre pasiunile care te reprezintă.

Monica Anastase: Prima mea iubire a fost teatrul de improvizație. În anul întâi de facultate am avut o experiență exact ca dragostea la prima vedere – era printre primele spectacole de Teatru Sport din România, iar eu am simțit acel fior atât de special. În următorii cincisprezece ani am explorat tot ce am putut în legătură cu teatrul de improvizație – am jucat, am predat, am fondat !MPRO – Festivalul Național de Improvizație, am călătorit în toată Europa și la Chicago.

În 2016 am început să regăsesc plăcerea învățatului, pornind de la participarea mea la programul Young Leaders al Fundației Aspen, și apoi parcurgând programul masteral în antropologie de la SNSPA sub îndrumarea dăruitului profesor Vintilă Mihăilescu. Acelea au fost semințele transformării mele profesionale actuale.

În ultimii ani înțeleg și simt deopotrivă că e nevoie în jur - de la nivelul cel mai apropiat al celor dragi la nivelul mai larg al concetățenilor mei și cel global al omenirii - de inițiative și spații relaționale care să împletească cunoașterea cu joaca, acțiunea cu introspecția, protecția limitelor cu generozitatea, masculinul cu femininul.

KUDIKA: În această perioadă organizezi evenimentul numit "Om cu om". Despre ce este vorba mai exact și care este ideea din spatele acestui proiect?

Monica Anastase: Om cu Om este mai mult decât un eveniment. Este propunerea mea de inițiativă și spațiu relațional descrise mai sus, o platformă pentru întâlniri reale între oameni asumați, care nu se tem să deschidă conversații necesare pe teme importante pentru noi toți.

Primele două proiecte sunt în desfășurare as we speak, e vorba despre comedia „De unde vin copiii/adulții” la UNTEATRU și, respectiv, Festival de Cartier Om cu Om.

Despre spectacol puteți descoperi mai multe pe paginile noastre de Facebook și Instagram, iar biletele la următoarele șapte reprezentații din octombrie și noiembrie se găsesc aici.

În continuare vom vorbi mai mult despre Festival de Cartier, fiindcă invitația de a participa activ este deschisă încă pentru bucureșteni, și m-aș bucura să-i primim pe cât mai mulți dintre ei.

KUDIKA: Pentru acest eveniment ai ales trei cartiere emblematice ale Bucureștiului, Buzești, Icoanei și Mântuleasa. Cum ai ales aceste zone?

Monica Anastase: Să știi că nu am o poveste emoționantă despre alegerea lor :)) În momentul în care am compus ideea proiectului mi-am întrebat intuiția unde aș vrea să se desfășoare întâlnirile. Tocmai participasem la un atelier foarte bun în mansarda luminoasă a Centrului Shakti, și acela a fost primul loc ales. Cu puțin timp după aceea am vizitat nou deschisul Centru al Stării de Bine, Centrul EKA, al cărei fondatoare mi-a fost cursantă la improvizație acum mulți ani, și acela a fost al doilea loc ales. Iar al treilea loc ales, Teatrul Improteca, mi-a venit în gând ca o perfectă completare a triadei, deoarece mi-au fost parteneri foarte buni în mai multe ediții ale festivalului de improvizație, și îi știam Oameni.

Pornind de la aceste puncte-ancoră, împreună cu echipa de doisprezece actori, psihoterapeuți, sociologi și artiști, am croșetat în afară, până când am definit cele trei zone. Croșetarea continuă și acum, după începerea proiectului, împreună cu cei peste cincizeci de participanți din cele trei cartiere.

KUDIKA: Ce așteptări ai legate de acest eveniment? Până în acest moment, ce feedback ai primit?

Monica Anastase: Experiența mea de viață de până acum m-a învățat că așteptările duc aproape întotdeauna la dezamăgire și suferință. Așadar, acum prefer să am intenții, pe care să le insuflu cu energie, iar apoi să urmăresc cu curiozitate cum se desfășoară lucrurile, odată ce ies de sub controlul meu.

Legat de acest eveniment, am intenția de a inspira participanții către mai multă apreciere a cartierului, care este format în primul rând din oameni – locuitori, cei care oferă servicii, trecători – și apoi din mediu natural și mediu construit. E adevărat că cel din urmă este cel mai vizibil, însă felul în care acesta arată vine tot de la oameni.

Cel mai consistent insight pe care îl am până acum este legat de relația bucureșteanului cu termenul de „festival”. Oamenii vin cu plăcere și cu mai multă ușurință la un festival la care sunt invitați să consume. Mâncare, băutură, muzică, spectacole, informație de orice fel. Festivalul de Cartier Om cu Om vine cu o altfel de invitație, aceea de a crea voi înșivă festivalul. Consumăm ceea ce producem noi înșine. Este o nouă perspectivă asupra „distracției”, dacă vreți, o economie circulară a artei și culturii, la nivel mai mic, mai realist, mai uman.

KUDIKA: În fiecare dintre cele patru weekenduri, în cadrul evenimentului, există câte o temă specifică. Vorbește-ne, te rog, despre ce se întâmplă la fiecare sfârșit de săptămână la "Om cu Om".

Monica Anastase: În primul weekend a fost vorba despre cunoaștere. Participanții au fost ghidați de către cei trei moderatori, prin jocuri și discuții lejere, către un prim contact autentic unii cu alții. Cei trei sociologi apoi au explorat împreună cu oamenii ce înseamnă relația cu cartierul – cum ne raportăm mental, sufletește și material la noțiuni precum vecin, cartier, stradă.

În al doilea weekend are loc o plimbare pe străzile fiecărui cartier, ghidată de cele trei colege sociolog, la care am ajuns prin partenerul nostru Asociația pentru Tranziția Urbană, urmată de un atelier de implicare civică. Traseul va fi colaborativ, urmând întrebări precum „ce elemente merită povestite și de ce?”, „ce îți bucură simțurile în acest loc?”, „care sunt punctele slabe și punctele tari ale acestei zone?” ș.a.m.d.

În weekendul 21-22 octombrie au loc atelierele de artă comunitară.

În Mântuleasa e vorba despre reciclare creativă cu Bela Zoltan, artist vizual, și despre atelierul de fotografie „Martorul Tăcut” cu Alina Ușurelu.

În Buzești, Vlad Benescu și Denisa Popescu de la Antistatic vor ghida participanții să personalizeze plăcuțe ceramice, pornind de la ideea de „acasă”.

În Icoanei participanții vor face schițe cu locurile lor preferate din cartier, iar pictorița Lavinia Falcan le va transforma într-o pictură de mari dimensiuni. În paralel, actorul Bogdan Costea va organiza pe cei curajoși în câteva mici „situații” în spații publice precum Parcul Ioanid.

Cel mai entuziasmant moment pentru noi va fi în weekendul 28-29 octombrie, când invităm toți bucureștenii la o Vânătoare de Comori de Cartier, la care oferim și un premiu, prin tragere la sorți: un joc de societate Om cu Om, destinat celor între 10 și 100 de ani.

Doritorii vor primi punctul de plecare în fiecare cartier, și vor avea două ore să găsească toate comorile, adică rezultatele atelierelor de artă descrise mai sus. Dacă ne vor trimite fotografii cu ele pe paginile noastre de social media, vor intra automat în tragerea la sorți.

Ne dorim cât mai mulți curioși în Vânătoarea noastră, fiindcă suntem convinși că cea mai mare comoară este să cunoști și să fii cunoscut pentru cine ești și ce faci.

KUDIKA: Ce alte proiecte mai ai în desfășurare? Ce urmează pentru tine în continuare?

Monica Anastase: Pe termen foarte scurt, lansez jocul de societate Om cu Om la Cărturești Verona, împreună cu creatorii excelentului design al platformei – Maria Zavate și echipa Cromatic Studios – și cu partenerii noștri de la Între Vecini. Îmi doresc ca acest joc să bucure cât mai multe grupuri de oameni, fie că sunt rude, prieteni, colegi de muncă, grupuri de suport psihoterapeutic sau orice alte grupuri curioase.

Pe termen mediu, voi face raportarea necesară către Arcub – Centrul de Proiecte Culturale al Muncipiului București, fără de care n-aș fi putut realiza cele două proiecte. Și apoi mă voi odihni câteva luni :))

KUDIKA: Unde te putem vedea în continuare?

Monica Anastase: Din noiembrie voi începe o serie de retreat-uri foarte interesante la Cabana Dintre Văi, la care am fost invitată de prietena mea Mădălina Vîntu să co-facilitez ateliere de joacă și conectare precum și o provocatoare zi de activități 100% în tăcere.

De asemenea, primesc invitații de a facilita cunoaștere în orice grup, cu ajutorul Om cu Om – Jocul sau cu instrumentele teatrului de improvizație, deci putem spune că mă puteți vedea acolo unde mă chemați :D