Interviu cu Psih. Dr. Costin Dămășaru: Despre fascinanta experiență The Womb și neurotehnologia care schimă vieți

Vă invităm la un pahar de vorba cu Psih. Dr. Costin Dămășaru, cel care a pus bazele sistemului terapeutic The Womb- o soluție tech unică în lume, care promite să deschidă noi orizonturi în terapia cognitivă și în înțelegerea traumelor personale și transgeneraționale. Descoperiți alaturi de noi informații fascinante despre neurotehnologia care schima vieți, ce poate fi accesata încă de la vârste mici, de la copiii cu autism, ADHD, la sportivi de performanta, la mangeri care vor să fie mai performanți, la persoane care suferă de depresie, anxietate, stres.

Kudika: Cum ați decis să urmați psihologia, ce v-a atras, ce anume ați simțit că vă aduce mulțumirea profesională în această meserie?

Psih. Dr. Costin Dămășaru: Cariera profesională am început-o în management, un domeniu care mă pasionează și care mă ajută acum să transform un proiect de suflet într-un business care ajută mii de oameni. Parcursul meu în psihologie a apărut destul de târziu, ca urmare a căutărilor mele de a depăși o boală care m-a tras în jos zi de zi timp de 5 ani, tinitusul. Mergând la peste 65 de experți în psihologie sau alte practici psihologice, am descoperit singura metodă care m-a ajutat să pun capăt acelui capitol și să mă întorc la evoluție. Așadar, lupta cu tinitusul și dorința puternică de a ajuta mai departe m-au condus spre psihologie.

Psihologia a fost prima alegere a dumneavoastră sau ați experimentat și alte domenii în carieră?

Profesional am început în vanzari și mai apoi management. În această perioadă, psihologia era mai degrabă o pasiune personală, o lume fascinantă pe care o explorăm în timpul liber, învățând din cărți și din experiențele altora. Această incursiune în psihologie, a reprezentat un pas important în transformarea mea profesională și personală. Descoperind profunzimile psihologiei, am înțeles că această disciplină nu este doar o știință teoretică, ci are potențialul să schimbe vieți.

Cum s-a născut proiectul „The Womb”?

De 5 ani schimbăm vieți la Veruvis, Centrul de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale, iar anul acesta sunt mândru să zic că putem face asta prin și mai multe metode. Una dintre inovațiile de anul acesta este The Womb, o experiență de deprivare senzorială și imponderabilitate, care, cu ajutorul Antrenamentelor Neuronale BM-BCI, creează contextul perfect pentru a-ți accesa resursele neuronale de la începutul vieții tale și a-ți optimiza rețelele neuronale primare, cele care sunt responsabile de predispoziții și cele prin care poți depăși mult mai ușor traumele transgeneraționale.

În ce constă mai exact această tehnică? Care sunt principiile sale de bază și ce urmărește ca și scopuri?

Pășești în Experiența The Womb și intri într-un mediu creat să potențeze rezulatele Antrenamentelor Neuronale BM-BCI. Sesiunea începe prin amplasarea unei căști EEG pe cap, conectată la amplificatorul de semnal Veruvis. Această cască este una inovatoare, fără gel, care colectează și monitorizează activitatea electrică a creierului în timp real.

Odată ce sistemul este în funcțiune, te vei așeza confortabil pe membrana uscată a capsulei de plutire, unde are loc sesiunea de Antrenament Neuronal BM-BCI în condiții speciale de plutire. Vei experimenta absența completă a stimulilor vizuale și auditive, în timp ce corpul tău intră într-o stare de imponderabilitate. Acest mediu perfect permite antrenarea mult mai eficientă a rețelelor neuronale și accesarea rețelelor neuronale primare.

Ce se întâmplă cu persoana care alege o astfel de experiență când ajunge în centru, care sunt pașii fizici? Fiind vorba despre un proiect ce implică tehnologie, sunt necesare anumite dotări ale sălii?

Toate serviciile oferite în centrul Veruvis presupun o tehnologie specifică, majoritar creată special pentru noi, dar când vine vorba de The Womb, este cu totul altceva. Această experiență este unică la nivel global, se poate face numai la noi în centre, în săli special amenajate. De asemenea, pentru a te bucura de întreaga serie de beneficii ale antrenamentului neuronal în The Womb, realizăm în prima fază un Brain Map, o hartă a rețelelor neuronale. Informațiile sunt captate de senzorii căștii qEEG într-un mod non-invaziv care ne permite să aflăm de ce creierul s-a format așa cum este el și să putem crea un protocol personalizat care să ajute persoana antrenată să ajungă la cea mai bună versiune a sa cât mai eficient. Experiența The Womb este parte integrată a protocolului de antrenament și ne asigurăm că toată munca interioară care se realizează este stabilă și construită pe o bază solidă de prezență și conștientizare.

Citeam că ați reușit să interconectați mai multe persoane în cadrul acesteiexperiențe. Ne puteți oferi mai multe detalii?

Conexiunea care ne ajută să ducem beneficiile acestei experiențe la un alt nivel este prezența mamei sau a unei persoane feminine importante care poate ghida antrenamentul înapoi în momentul zero, unde acesta poate avea cel mai mare impact asupra modului în care procesele creierului funcționează în prezent. Astfel, Antrenamentele Neuronale BM-BCI in The Womb au o încărcătură emoțională puternică, cu beneficii nemaiîntâlnite.

Care sunt cele mai faine rezultate pe care le-au simțit cei care au participat la o astfel de experiență?

Clienții ne povestesc cum această inovație le schimbă viața de zi cu zi. Avem clienți cu disfuncții precum autism care au trecut de la a fi non verbali la a începe să vorbească și a fi mai prezenți. Avem clienți care au scăpat de tinitus, depresie, anxietate, insomnii sau PTSD. Nu pot face o listă cu cele mai faine deoarece fiecare persoană este diferită și chiar dacă nu se confruntă cu aceleași lucruri, luptele individuale sunt o povară pentru fiecare, iar sentimentul că ai reușit să îți depășești barierele, este unul aparte.

Sunt necesare mai multe ședințe?

Experiența The Womb face parte din modulul de antrenament neuronal BM-BCI Veruvis, dar se poate achiziționa și individual.

Pot deopotrivă să experimenteze „The Womb” atât adulții, cât și copiii? Cui ii este recomandată?

Persoanele care au beneficiat de rezultatele obținute în urma experienței The Womb au vârste care variază între 3 și 82 de ani. Aceasta nu era efecte adverse și mereu spunem că cel mai rău lucru este să nu se întâmple nimic, ceea ce se întâmplă în situații extrem de rare.

10. Ce reprezintă Antrenamentul Neuronal BM-BCI?

Antrenamentul Neuronal BM-BCI implică utilizarea interfețelor creier-mașină (BCI) pentru a antrena și optimiza funcționarea cerebrală, având ca scop îmbunătățirea performanțelor cognitive prin tehnici specializate. Astfel, non-invaziv, monitorizăm activitatea cerebrală și, cu ajutorul unui joc video “controlat cu puterea minții”, creierul se folosește de neuroplasticitate pentru a realoca resursele necesare și a crea procese care să scoată clientul din starea de supraviețuire și să-l ducă în starea de evoluție.

Ce ar trebui să înțelegem prin realizarea unei hărți a creierului nostru?

Realizarea unei hărți a creierului implică evaluarea și înțelegerea conexiunilor și activității neuronale, furnizând o perspectivă detaliată asupra funcționării individuale a creierului. Practic, aceasta este o interpretare 3D a activității cerebrale reprezentată pe diferiți centrii și pe diferite frecvențe ale creierului.

Au existat și reacții negative din partea participanților, poate teamă de exemplu?

Antrenamentele Neuronale BM-BCI nu pot avea efecte negative, este un proces de învățare accelerată, unde fiecare persoană învață să-și scrie manualul de instrucțiuni al propriului creier. Prin această metodă dezvolți mecanismele necesare pentru a gestiona contextele noi care apar mai târziu în viață. Practic, acest “manual de instrucțiuni al creierului” poate fi folosit tot restul vieții

În cadrul acestui proiect lucrați în echipă alături de alți specialiști?

Da, proiectul implică colaborarea strânsă cu specialiști în tehnologie, psihologie și neuroștiințe pentru a asigura o abordare holistică și completă. Mentorul meu este în State, iar în 2024, Veruvis se va extinde în SUA pentru a putea duce peste ocean inovațiile create în România.

Cum vedeți viitorul proiectului „The Womb”, ce așteptări aveți în acest sens?

Văd „The Womb” ca pe un catalizator pentru evoluția sănătății mintale și autodezvoltare. Așteptăm să extindem accesul la această tehnologie și să influențăm pozitiv viețile a cât mai multor oameni prin continuarea cercetării și inovației constante. Avem produse în proces de patentare și îmi doresc ca invenția mea să poată ajuta la creșterea calității vieții pentru cât mai mulți oameni din întreaga lume.