Apa alcalină – soluția ideală pentru dezinfectarea jucăriilor

Apa alcalină este tot mai populară în ultimii ani, datorită numeroaselor sale beneficii pentru sănătate și nenumăratelor utilizări. Printre acestea se numără și capacitatea sa de a fi folosită pentru dezinfectarea jucăriilor și ca ingredient în prepararea dezinfectantului de mâini.

Apa de la robinet nu este cea mai pură și din păcate nu putem vedea cu ochiul liber toate microparticulele existente. S-a dovedit că acestea pot fi chiar urme de medicamente eliberate pe bază de rețetă, care pot afectea sănătatea în numeroase moduri. Acesta este motivul pentru care ar trebui să luați în considerare beneficiile apei Kangen. Apa alcalină are un nivel de pH mai mare decât apă de la robinet, de obicei în jurul valorii de 8 sau 9 pe scara pH. pH-ul sub 7 se mai numește și apă acidă și nu este pentru consum.

Apa alcalină sau apa Kangen este numită uneori și „apă minune” deoarece oferă avantaje unice față de apa de la robinet. Pe lângă beneficiile majore pe care le are asupra sănătății (ajută organismul să se dezvolte la nivel celular, îmbunătățeste digestia, stimulează energia și starea generală de bine), este excelentă pentru curățarea blândă; utilizarea în tratamentele cosmetice; îngrijirea părului; îngrijirea animalului de companie; lustruire; curățenie și pentru dezghețarea mâncării congelate.

„Apa Kangen poate furniza diferite pH-uri de apă. pH-ul este o scară care reprezintă potențialul ionilor de hidrogen (H+). Cu cât cantitatea de ioni de hidrogen din apă este mai mare, cu atât aciditatea apei este mai mare. Există o scară de la 0 la 14, unde 0 este foarte acid și 14 este foarte alcalin. Apa Kangen poate furniza diferite pH-uri de apă. Apa din zona anodului este acidă, în timp ce apa din zona catodului este alcalină. Apa Kangen ® super alcalină cu un pH de 11,5 este numită și apa detergent pentru că ne ajută să menținem igiena zilnică în viața noastră datorită puternicelor sale efecte de curățare. Are beneficii de dizolvare și termo-conducție și nu este o apa pentru consum. PH-ul apei de băut Kangen este 8,5 - 9,5. În general, oamenii încep cu un pH de 8,5 și apoi cresc încet până la 9 și apoi la 9,5. pH-ul de 9,5 are cele mai mari beneficii din punct de vedere al proprietăților antioxidante. Apa neutră cu un pH-ul de 7 este apă curată filtrată și sigură pentru consum. Nu conține clor, rugină sau impurități. Apa cu un pH între 4-6 nu este potrivită pentru băut. Această apă ușor acidă este recunoscută pentru proprietățile sale astringente. Este excelentă pentru curățarea blândă și pentru utilizarea în tratamentele cosmetice. Utilizări: spălat, îngrijirea părului, îngrijirea animalului de companie, lustruire, curățenie și pentru dezghețarea mâncării congelate. Apa super acidă cu un pH de 2,5 nu este pentru băut, ci are proprietăți dezinfectante. Apa super acidă se poate utiliza pentru igienizarea instrumentelor de bucătărie, blaturi, etc. pentru a menține suprafețele curate și sigure. Utilizări: curățenia și reducerea microbilor, igienă și exploatare comercială”., explică Viaceslav Buhna, Kangen® România.

Beneficiile apei alcaline pentru dezinfectarea jucăriilor

Acțiune antimicrobiană: Apa alcalină are un pH mai ridicat decât apa obișnuită, ceea ce poate ajuta la neutralizarea și eliminarea bacteriilor, virusurilor și altor microorganisme de pe suprafețe, inclusiv de pe jucării. Numeroase cercetări medicale susțin apa acidă potrona cunoscută și sub denumirea de apă electrolizată acidă sau apă oxidantă electrolizată, poate ucide 100 de organisme: bacterii, ciuperci, viruși (inclusiv viruși COVID), în 30 de secunde sau mai puțîn. Chiar și acele bacterii greu de ucis, găsite în cazurile de otrăvire alimentară, pot fi ucise în 2 minute sau chiar mai puțin.

Non-toxică: Această apă nu este dură pentru piele și plămâni. Comparativ cu alte produse de curățare și dezinfectare care pot conține substanțe chimice agresive, apa alcalină este mai blândă și mai sigură pentru utilizarea în apropierea copiilor și a jucăriilor lor.

Economie: Utilizarea apei alcaline pentru dezinfectarea jucăriilor poate fi mai economică decât achiziționarea de soluții de curățare și dezinfectare din comerț. De asemenea, nu este nevoie să vă faceți griji în legătură cu substanțele chimice toxice care ar putea rămâne pe suprafețe după utilizare.

Cum puteți folosi apa alcalină pentru dezinfectarea jucăriilor

Apa Kangen este apa care vă va schimba viaţa, iar un aparat de apă Kangen este instrumentul excelent prin care puteți face asta. Un echipament versatil și funcții automate de economisire a energiei este Ionizatorul K8, cel mai puternic aparat de apă cu efect anti-oxidant de la Enagic®. Include 8 plăci din titan acoperite cu platină, pentru o mai bună ionizare a apei și un potențial crescut de producere a anti-oxidanților. Ionizatorul de apă K8 generează permanent 5 tipuri de apă astfel încât poate satisface orice nevoi.

Înmuiați jucăriile în apă alcalină timp de câteva minute sau folosiți un pulverizator pentru a aplica apa alcalină pe suprafața acestora. Clătiți jucăriile cu apă curată pentru a elimina orice reziduuri și lăsați-le să se usuce complet înainte de a le oferi copiilor.

Cum să faceți propriul dezinfectant de mâini cu apă alcalină

V-ați întrebat vreodată ce se află în produsele antibacteriene? Ați fi surprinși să vedeți câte chimicale utilizați pentru a-ți face viața lipsită de germeni! Cu ajutorul apei super acide vă puteți prepara acasă, propriul dezinfectant natural. Aveți nevoie de 10 picături de ulei esențial (mentă sau arbore de ceai) și apă super acidă. Cantitățile pot fi ajustate în funcție de consistența dorită a dezinfectantului. Dacă doriți, adăugați și câteva picături de uleiuri esențiale pentru a amplifica efectul antibacterian al dezinfectantului. Amestecați bine ingredientele până când obțineți o consistență omogenă. Transferați dezinfectantul de mâini într-un recipient cu pulverizator sau în sticle mici pentru utilizare rapidă și ușoară. Atenție însă, acest dezinfectant de mâini este destinat uzului extern și nu trebuie înghițit. Evitați contactul cu ochii și consultați un medic în caz de iritație sau reacții alergice.

Apa alcalină poate fi un instrument util în procesul de dezinfectare a jucăriilor și poate fi folosită cu încredere pentru a asigura un mediu sigur și curat pentru copii. De asemenea, puteți să vă pregătiți propriul dezinfectant de mâini acasă, folosind doar apa alcalină și ingrediente naturale, oferind o alternativă sănătoasă și ecologică la produsele comerciale disponibile în comerț.

Mai multe detalii despre beneficiile acestei apei alcaline şi despre multiplele sale utilizări pe https://www.kangenromania.ro/ro/.

Sursă foto: pixabay.com

Vizionare placuta