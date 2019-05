Ingrijirea parului vara. Cum sa il protejezi de actiunea nociva a soarelui

O femeie care are un par stralucitor si fin in sezonul cald cunoaste cu siguranta cateva secrete beauty. Ingrijirea parului vara nu trebuie lasata pe ultimul loc fiindca radiatiile solare nu iti afecteaza doar pielea, ci si podoaba capilara.

Ca sa te poti bucura intreaga vara de cosite sarutate de soare, include in ritualul de ingrijire produse cu rol protector. Hidratarea este un cuvant cheie in acest sezon, mai ales daca obisnuiesti sa petreci multe ore in soare. Mersul la plaja in repetate randuri iti va afecta frumusetea parului. Acesta va deveni mai uscat, mai aspru si vei observa ca varfurile au inceput sa se despice. Vestea buna este ca in comert exista o multime de variante care promit sa iti apere podoaba capilara de efectele nocive ale radiatiilor solare. In functie de caracteristicile si de nevoile parului tau, opteaza pentru ulei, sampon, balsam ori spray cu protectie solara.

Inspecteaza rutina de ingrijire si afla unde trebuie sa faci modificari pentru a te bucura toata vara de un par splendid.

Foloseste in fiecare zi un produs cu factor de protectie UV

Inainte de a iesi din casa, aplica pe par un produs special conceput pentru protectia parului. Acesta trebuie sa aiba factor de proctectie solara in compozitie, care va sigila firele de par si le va feri astfel de efectele nocive ale radiatiilor. Spray-ul cu SPF pentru par este cea mai simpla metoda. Este suficient sa il pulverizezi pe par si te cei simti in siguranta atunci cand vei iesi din casa. Aplica produsul de fiecare data cand masezi pe piele lotiunea solara.

Inlocuieste samponul obisnuit

Daca ai observat ca samponul pe care il folosesti nu contribuie la hidratarea parului tau, atunci este un semn clar ca trebuie sa il schimbi. Ai nevoie de un produs potrivit pentru ritualul de îngrijire a parului vara. Unul care sa hidrateze si sa hraneasca intens, lasandu-ti podoaba capilara matasoasa si stralucitoare, este tot ce ai nevoie. Daca mai are in compozitie factor de protectie UV, trece-l neaparat pe urmatoarea lista de achizitii.

In cazul in care nu ai gasit pana acum un sampon care sa se ridice la nivelul asteptarilor tale, incearca samponul Oro Therapy Illuminating de pe profihairshop.ro Formula imbogatita cu aur micro-activ si ulei dulce de rogoz sta la baza succesului acestui produs cu efecte incredibile.

Foloseste balsam de par intens hidratant

Balsamul va fi cel mai bun prieten al tau daca ai parul uscat fiindca va tine piept cu succes tuturor factorilor externi (radiatii UV, sarea din mare, clorul din piscina, etc). De asemenea, poti prepara acasa masti naturale formate din uleiuri vegetale, miere si vitamina E.

Poarta accesorii care iti protejeaza parul

Palariile, esarfele, salurile si sepcile protejeaza parul de radiatiile ultraviolete. Poarta-le in special in zilele in care petreci mai mult timp in aer liber. Alege modelul care se potriveste stilului tau si iti va fi usor sa il introduci in tinutele tale vestimentare.

Aplica produse pentru protectie termica

Din rutina pentru ingrijirea parului pe timp de vara nu ar trebui sa lipseasca un produs pentru protectie termica. Aplica o crema ori un spray cu aceasta caracteristica inainte de a folosi uscatorul, placa ori ondulatorul de par. Astfel vei preveni uscarea, degradarea si ruperea firului de par.