Rutina de ingrijire a tenului dupa antrenament pentru o piele radioasa

Iti place sa incepi ziua cu cativa kilometrii alergati in parc? Sesiunea de aerobic din pauza de masa inlocuieste un pranz copios cu colegii? Ora de antrenament de dupa birou este noul iesit in oras? Cele mai recente studii din domeniul fitnessului confirma sesiunile scurte si intense ca fiind cea mai rapida si eficienta metoda de a obtine si mentine un corp de invidiat. Oricare ar fi rutina ta de fitness, FOREO are solutia perfecta de ingrijire pentru a arata impecabil din secunda in care ai iesit din echipamentul “de lucru”.

Un antrenament reusit inseamna transpiratie din belsug. Acest fenomen fiziologic ce stabilizeaza temperatura corpului la 37 de grade, ne ajuta la detoxiferea si oxigenarea pielii, amplificand actiunea cosmeticelor utilizate imediat dupa sala. Cu cat mai traspirata esti, cu atat mai bine, insa in momentul in care apa si sarurile minerale se amesteca cu flora bacteriana a pielii, este momentul pentru o curatare temeinica.

Pasul 1: curatare

Imediat ce ai scapat de hainele din timpul antrenamentului (care nu se pot imbraca inca o data fara a fi spalate datorita faptului ca strang o multime de bacterii si virusuri de pe saltele si aparatele de fitness) este momentul pentru un dus cu apa calduta. Apa prea fierbinte iti va deshidrata pielea, in timp ce un shot de apa rece risca sa provoace un soc termic. Nu uita sa acorzi o importanta sporita curatarii in profunzime a tenului: foloseste LUNA mini 3 de la FOREO cu spuma ta de curatare preferata. Striatiile moi din silicon ultra-igienic si cele 8000 pulsatii T-Sonic pe minut indeparteaza transpiratia, murdaria si excesul de sebum in doar 60 de secunde si cu modul inovator „Glow Boost” incorporat, poti obține o curatare intensa de 30 de secunde care iti ofera imediat un look impecabil printr-un simplu click de buton. Perfect pentru un stil de viata activ, LUNA mini 3 incape in orice trusa de cosmetice si ofera 12 intensitati de curatare pentru a-ti personaliza rutina de frumusete. Poti uita de produsele de exfoliere ce lasa pielea sensibilizata, micul aparat de curatare al tenului isi face treaba atat de bine, incat tenul tau va straluci de frumusete.

Pasul 2: hidratare

Imediat dupa antrenament pielea ta are nevoie sa compenseze hidratarea pierduta prin transpiratie, fiind momentul perfect pentru o bautura cu electroliti si aplicarea unui serum hidratant. Tot acum este momentul atacului impotriva celulitei, cand porii sunt inca deschisi si pot absorbi mai bine un produs cu ingrediente active precum cafeina, guarana sau ceaiul verde. Este ca si cum pielea ta se antreneaza inca o data sub actiunea benefica a cosmeticelor.

Pasul 3: perfectionare

Machiajul ideal dupa antrenament consta intr-o formula usoara de BB-Cream sau fond de ten ce lasa pielea sa respire si nu favorizeaza incalzirea. Mascara trebuie sa fie waterproof, datorita tendintei de a traspira in zona ochilor inca cateva ore dupa sala. Poti evita aplicarea anti-cearcanului sau blush-ului - circulatia sangvina inca accelerata favorizeaza decolorarea cearcanelor si diminuarea pungilor de sub ochi iar pometii tau au o imbujorare naturala.

Pasul 4: continuare

Maine este o noua zi si o noua ocazie de a-ti depasi recordurile in sala de fitness, in piscina sau pe terenul de sport. Frumusetea nu este pentru cei care renunta- pregateste minutios echipamentul si trusa de cosmetice pentru a doua zi si nu uita sa zambesti!

Inovatie Beauty-tech pentru pilelea activa

Fie ca ai finalizat un antrenament intens, te-ai bucurat de o zi lunga la plaja sau ai petrecut ziua la birou, noul LUNA mini 3 este primul dispozitiv inteligent de masaj facial care iti ofera o senzatie de piele mai curata si un aspect stralucitor. Urmareste foreo.com si afla mai multe despre noutatile LUNA mini 3.