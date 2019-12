Aspirina in tratarea acneei – eficienta sau nu?

Pe langa factorii hormonali, un rol important in aparitia cosurilor il joaca productia de sebum in exces si amestecarea lui cu celulele moarte ale pielii, ceea ce va crea un mediu ideal pentru dezvoltarea unor bacterii cauzatoare de acnee.

Acneea este o problema deranjanta intalnita la persoanele de toate varstele - in special adolescenti, dar si femei insarcinate sau aflate in perioada ciclului menstrual. Larga raspandire a acestei afectiuni a facut posibil ca pe langa tratamentele recomandate de specialisti sa castige popularitate si leacurile minune, cum ar fi, spre exemplu, folosirea prafului de aspirina aplicat pe leziuni. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, a explicat daca aceasta metoda este eficienta sau nu si care ar putea fi efectele negative asupra pielii.

Pe langa factorii hormonali, un rol important in aparitia cosurilor il joaca productia de sebum in exces si amestecarea lui cu celulele moarte ale pielii, ceea ce va crea un mediu ideal pentru dezvoltarea unor bacterii cauzatoare de acnee.

De la remedii naturale si pana la tratamente medicamentoase costisitoare, exista o lista nesfarsita de metode disponibile pentru a trata aceasta afectiune. In ultimul timp s-au remarcat afirmatii si recomandari in ceea ce priveste eficienta prafului de aspirina, o metoda controversata, dar folosita de tot mai multe persoane in incercarea disperata de a scapa de aceasta problema.

Probabil punctul de pornire a fost reprezentat de proprietatile substantei active din aspirina, acidul acetilsalicilic, care este apropiata ca structura chimica cu acidul salicilic aflat in multe produse folosite pentru tratamentul acneei. “Ambele substante fac parte din clasa de medicamente denumite salicilati. Acidul salicilic are proprietati comedolitice, de dizolvare a dopurilor de keratina amestecata cu sebum din glandele sebacee si trebuie folosit in mod continuu in creme, lotiuni, solutii in concentratii diferite in functie de tipul acneei si particularitatile tenului pacientilor. Dermatologii il folosesc frecvent in concentratii mari in peelinguri chimice controlate pentru tratamentul acneei”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

“Acidul acetilsalicilic nu a fost, insa, folosit in aceasta directie iar dovezile medicale ca aceasta substanta ar avea un efect asupra acneei sunt anecdotice. Este posibil ca rezultatele sa fie asemanatoare cu cele obtinute cu acidul salicilic, insa nu au fost facute destule studii in acest sens si nici produse testate pentru a demonstra siguranta pentru pacienti. Pe de alta parte, stabilitatea acidului acetilsalicilic dupa ce tableta de aspirina este pisata este afectata in mod cert, iar absorbtia in piele in aceasta forma este probabil minima sau absenta”, explica specialistul dermatolog.

Este de asteptat ca praful de aspirina, la fel ca orice alt praf sau pudra, sa usuce pustulele sau leziunile inflamatorii, dar fara sa influenteze comedoanele inchise sau deschise (punctele albe si negre). Daca se piseaza tabletele in bucati mai mari si se freaca viguros pe fata, efectul va fi unul de exfoliere mecanica, nu neaparat efect chimic activ asupra punctelor albe sau negre. Exista riscul de activare a inflamatiei cu aparitia de pigmentare post-inflamatorie si chiar agravarea acneei.

Concluzie

Cu alte cuvinte, din punct de vedere medical si stiintific, efectul prafului de aspirina (acid acetilsalicilic) asupra acneei nu este cunoscut in totalitate si, avand in vedere ca exista optiuni sigure si dovedite de tratament cu acid salicilic, substanta foarte asemanatoare din punct de vedere chimic, nu am avea nici un motiv sa apelam la acest leac.

