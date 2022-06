Unghii de vară: Tendințe și modele

Iată cele mai frumoase unghii de vară!

Manichiura reprezintă întotdeauna un atuu în ceea ce privește imaginea unei femei. Aceasta nu doar că îți fac mâna să arate mult mai elegant, ci spun foarte multe despre propria ta persoană. O manichiura atent îngrijită transmite celor din jur că ești un om atent la detalii, care apreciază lucrurile făcute bine și care se respectă cu adevărat. Pentru că vine vara, m-am gândit să vorbim puțin despre modelele de unghii care se poartă, ce trebuie să aveți în vedere când vă îngrijiți mâinile și chiar să vă ofer unele imagini din care să vă inspirați pentru atunci când mergeți la salon. Astfel, iată cele mai frumoase unghii de vară pe care poți să le porți în 2022!

Unghii de vară. Tendințe

Perioada varii este una extrem de interesantă dacă vorbim despre manichiură. Unghiile de vară sunt diferite de cele pe care ți le faci iarna, iar aici nu vorbesc doar de culori. Poate fi vorba despre model, de lungime sau chiar de formă. Dacă în perioada răcoroasă, tendințele spun că femeile sunt mai degrabă adeptele unghiilor pătrate și scurte, în sezonul cald lucrurile stau diferit. Acum, în lunile călduroase ale anului, specialiștii spun că se poartă forma stiletto, cât mai lungi și în culori puternice.

Cu toate acestea, dacă ești o persoană căreia îi plac modele simple de unghii sau cele în culori neutre, poți adapta tendința la propria ta persoană. Ar arăta bine o dungă în nuanțe de portocaliu neon pe unghia de la degetul inelar, nu?!

Foto Dev_Maryna/Shutterstock

Unghii cu gel de vară. Modele

Atunci când vorbim despre capitolul unghii cu gel, lucrurile stau destul de simplu. Este important să ții cont de locul în care îți faci manichiura, care este lungimea potrivită, dar și să alegi o formă care să se potrivească mâinii tale. Eu personal, vara, prefer unghiile lungi și ascuțite, însă îți voi lăsa mai multe modele de unghii de vară pentru a-l găsi pe cel potrivit ție!

Modele unghii 2022.

Modele unghii 2022. În 2022 ungiile sunt puțin diferit percepute față de anii trecuți. De ce? Pentru că există mai multă libertate în exprimare! Anul acesta, dă-ți voie să experimentezi, să transmiți și să comunici prin modelul pe care îl alegi pentru unghiile tale. Este foarte interesant să vezi persoane care își colorează fiecare unghie diferit, care aplică pietre și cristale sau care se joacă cu nuanțele într-un mod neașteptat și inedit. Simte-te liberă și urmează-ți inima! Nu te gândi la ceea ce au de spus persoanele din jur și bucură-te de o vară așa cum îți dorești.

Foto puhhha/Shutterstock

Foto Yuliya Ufimtseva/Shutterstock

Foto natkinzu/Shutterstock

Modele unghii gel simple

Modele unghii gel simple. Chiar dacă am încurajat libertatea în exprimare, culorile puternice și unghiile lungi, nu am uitat nici persoanele care preferă să aibă o manichiură cât mai simplă. Astfel, am decis să vorbesc puțin și despre unghiile scurte și în nuanțe nud, albe sau negre. Aceste modele sunt potrivite pentru persoanele care își doresc să transmită eleganță, rafinament și atenție la detalii, dar care nu transmit și nu vorbesc foarte mult despre propria lor persoană.

Foto YUMIK/Shutterstock

Foto KOBRIN PHOTO/Shutterstock

Astfel, vă doresc ca în această vară să vă bucurați cât mai mult de soare, evenimente și petreceri, alături de oamenii dragi! Totodată, sper ca fiecare dintre voi să experimenteze și să își lase sufletul să aleagă ceea ce este potrivit!

Sursă foto prima pagină: Subbotina Anna/Shutterstock