O vară fără pete solare

Vara ta cum se arată? Cu vacanțe la mare sau cu plimbări citadine? Orice ar fi, ai grijă de tine.

Știai că cele mai recente cercetări arată că 8 din 10 români folosesc produse cosmetice cu SPF doar pe perioada verii. Cei mai mulți dintre noi folosesc crème de protecție solară doar atunci când merg la plajă. Oamenii cunosc ternenul de SPF și importanța folosirii protecției solare, dar chiar și așa ignoră acest gest care le-ar putea salva viața.

E important să ai în vedere că, protecția solară ne protejează de cancerele de piele, dar ne ajută și să ne păstrăm pielea frumoasă și tânără, fără riduri și pete pigmentare. Da, SPF-ul este important și e musai să nu coboare sub indicele de 30. Dar nu e suficient! Sunt importante filtrele, ingredientele, modul în te protejează un produs solar.

Soare după cum visăm

După anii de pandemie, vrem să ne simțim liberi sub soare. Să petrecem cât mai mult timp în aer, afară. E mai mult decât clar că sănătatea și starea de bine sunt direct influențate de soare, însă nu avem voie să uităm de riscurile generate de expunerea la radiațiile solare. Arsurile și fotoîmbătrânirea pot fi prevenite folosind produse adecvate pentru îngrijirea pielii și pentru protecția ei față de ultraviolete. Recomandarea noastră? Gama ISDIN FotoUltra, care oferă protecție solară facială pentru pielea care are nevoie de ceva în plus!

Ține petele solare la distanță

Ai observat că în alți ani tenul tău s-a pătat, atunci ai nevoie de un produs eficient în prevenirea petelor, cum este ISDIN Spot Prevent. Acesta previne și tratează petele provocate de soare care apar, de obicei, pe frunte, obraji și deasupra buzei superioare.

Dacă tenul tău este deja pătat, atunci ai nevoie de o cremă cu fotoprotecție ridicată. La ISDIN, îți propunem formule care, în timp, împiedică pigmentarea și ajută la eliminarea petelor deja formate. ISDIN Active Unify oferă fotoprotecție cu triplă acțiune de depigmentare. Produsul este ideal când vrei să tratezi petele provocate de soare, care apar sau deja sunt prezente, de obicei pe frunte, obraji și deasupra buzei superioare.

Alege o protecție cu triplă acțiune împotriva fotoîmbătrânirii

Îți dorești o doză de prospețime, o bună îngrijire și o protecție ridicată pentru tenul tău? ISDIN AGE Repair are o textură lejeră, apoasă, cu absorbție rapidă, perfectă pentru utilizarea zilnică. AGE Repair oferă o protecție ridicată SPF50 UVB/UVA, stimulează refacerea celulară după acțiunea nocivă a soarelui și reduce aspectul ridurilor.

Kit de frumusețe pentru soare

Oferă-i pielii tale îngrijirea și protecția de care are nevoie și, mai ales acum vara, pune accentul pe hidratare, atât din interior, cât și din exterior. Fotoprotecția va menține pielea sănătoasă, dar și hidratată, adică fină, tonică și strălucitoare. În fiecare zi avem nevoie de protecție și mai ales pe zonele cele mai expuse la soare: față, gât, urechi și mâini. Și pentru că timpul este prețios azi, un produs care să îngrijrească și să protejeze într-un singur pas e tot ce avem nevoie! ISDIN FOTOPROTECTOR Fusion Water SPF50 este o loțiune facială de protecție solară ridicată ( UVA/UVB SPF 50) , care hidratează intens, se absoarbe imediat, are efect de matifiere și nu irită ochii. În plus, este și o foarte bună bază de machiaj și se potrivește și tenurilor sensibile

Produsele de protecție solară ISDIN pot fi achiziționate online și din farmacii.

Prețuri recomandate – de la 53,55 de lei până la 130 de lei (în funcție de tipul de produs, campanii sau politica comercială a fiecărei farmacii)

Brandul ISDIN este lider al pieței de produse dermato-cosmetice din Spania, gândit împreună cu medici dermatologi şi farmacişti. Portofoliul ISDIN este rezultatul cercetării şi inovaṭiei continue, care au ca singur scop dezvoltarea de produse de avangardă în dermatologie, cu formule avansate, texturi şi soluṭii terapeutice noi, ce oferă o abordare holistică, combinând tratarea, întreṭinerea şi terapiile de prevenṭie.

