De la culori indraznete si pana la nuante subtile, de la sacouri cu umeri supradimensionati, caracteristice anilor ’80 si pana la imbracamintea deconstruita si futurista, 2017 este, din punct de vedere fashion, anul diversitatii si al contrastelor. Iulia Sas, Creative Director Fashion Days vorbeste despre culorile anului si cinci dintre cele mai importante tendinte din 2017.

Culorile anului 2017 in fashion

Paleta cromatica a acestui an este una a contrastelor, fiind marcata atat de culori luminoase si indraznete cat si de cele soft. Volanele si texturile fine isi gasesc expresia in culori puternice, precum galben, rosu aprins si portocaliu, in timp ce nuantele delicate, precum blush pink, adauga o nota de feminitate unor tinute masculine si un plus de sofisticare tinutelor de seara.

Pasionatii de moda se pot bucura anul acesta de combinatii interesante intre periwinkle blue (albastru lavanda), folosit deopotriva pentru tinutele geometrice, structurale sau sporty chic si metallics, care fata de anul trecut, variaza de la cromul space-age la reflexii de diamant.

Cele mai importante tendinte ale anului 2017

The Great Romance

Verdele oliv, de inspiratie militara va predomina anul acesta in propunerile marilor case de moda, facandu-si cu usurinta loc intre creatiile vestimentare romantice ale designerilor.

Podiumurile anului 2017 au fost invadate de feminitate. Volanele isi mentin prezenta, adaugand un farmec vintage rochiilor propuse pentru sezonul Spring – Summer 2017. Vorbim cu precadere despre rochiile fara umar si cele prairie, cu influente istorice accentuate in special de manecile de tip clopot si bishop (cardinal) si prezente in colectiile unor designeri precum Chloé, Marchesa, Lanvin, Erdem, Dolce & Gabbana, Luisa Beccaria, Genny, N°21, Fendi, Emilia Wickstead, Gucci, Valentino, Vionnet, Temperley London, Bora Aksu, Molly Goddard si Veronique Branquinho.

Anii '80

In cazul acestor piese vestimentare, designerii opteaza pentru layere stralucitoare, transparente si imprimeuri delicate florale ce reflecta romantismul tinutelor

Revine moda anilor '80, iar colectiile designerilor o arata din plin. De la Roksanda, Saint Laurent, Sharon Wauchob, MaxMara, Alberta Ferretti, Jil Sander, Trussardi si pana la Nina Ricci, Balenciaga, Kenzo, Topshop Unique, Simone Rocha, Molly Goddard si Area, toti creatorii de moda aduc stilul in prim plan. Sacourile cu umeri supradimensionati, topurile cu gat inalt, in combinatii de roz puternic si verde teal, bluzele si rochiile cu celebrul Flashdance shoulder, fustele si pantalonii cu talia tip punga de hartie, tesaturile lucioase si transparente, rochiile de lame auriu si argintiu si jachetele de tip biker sunt doar cateva din elementele definitorii ale acestui stil.

Sleeve Interest

Manecile sunt fara indoiala un element esential al acestei primaveri si al intregului an. Notele romantice sunt evidentiate de manecile clopot si cele cardinal, iar cele masculine de forme puternice si drepte, asa cum putem observa in cazul unor designeri precum Saint Laurent si Jil Sander. Alaturi de acestia, mai remarcam accentul pe maneci supradimensionate sau cu taieturi asimetrice la multi alti designeri, de la Elie Saab, Gucci, Dolce & Gabbana, Simone Rocha, Ann Demeulemeester, Ports 1961, Wunderkind, Ashley Williams, Au Jour Le Jour si pana la Vera Wang, Chloe, Kenzo si Giambattista Valli.